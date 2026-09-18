DA LI JE OPALA JABUKA ZRELA JABUKA? Ovo su razlozi zašto jabuke opadaju
JABUKE ne opadaju samo kada su zrele. Zapravo, postoji mnogo razloga zašto plod jabuke može pasti sa drveta pre nego što uopšte stigne za berbu.
Evo glavnih razloga zašto jabuke opadaju:
Prirodno proređivanje (tzv. "junsko opadanje"): Početkom leta, drvo prirodno zbacuje višak plodova koje ne može da prehrani kako bi sačuvalo energiju za razvoj preostalih jabuka.
Štetočine i bolesti: Napad crva (jabučnog smotavca), osica ili pojava bolesti poput čađave krastavosti slabe vezu između ploda i grane, zbog čega nezreli plodovi padaju.
Stres zbog vremenskih prilika: Dugotrajna suša, nedostatak vode, ekstremne vrućine ili iznenadni jaki vetrovi i grad mogu lako oboriti nezrele jabuke.
Nedostatak hranljivih materija: Ako zemljištu nedostaju ključni minerali (poput kalcijuma, bora ili azota), drvo nema dovoljno snage da iznese sve plodove do kraja.
Loše oprašivanje: Ako cvetovi u proleće nisu bili dobro oprašeni, seme unutar ploda se ne razvija pravilno, pa drvo kasnije odbacuje taj nezreli plod.
Tako da znate, opala jabuka, nije uvek zrela jabuka.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)