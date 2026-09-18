DA LI JE OPALA JABUKA ZRELA JABUKA? Ovo su razlozi zašto jabuke opadaju

JABUKE ne opadaju samo kada su zrele. Zapravo, postoji mnogo razloga zašto plod jabuke može pasti sa drveta pre nego što uopšte stigne za berbu.

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Evo glavnih razloga zašto jabuke opadaju:

Prirodno proređivanje (tzv. "junsko opadanje"): Početkom leta, drvo prirodno zbacuje višak plodova koje ne može da prehrani kako bi sačuvalo energiju za razvoj preostalih jabuka.

Štetočine i bolesti: Napad crva (jabučnog smotavca), osica ili pojava bolesti poput čađave krastavosti slabe vezu između ploda i grane, zbog čega nezreli plodovi padaju.

Stres zbog vremenskih prilika: Dugotrajna suša, nedostatak vode, ekstremne vrućine ili iznenadni jaki vetrovi i grad mogu lako oboriti nezrele jabuke.

Nedostatak hranljivih materija: Ako zemljištu nedostaju ključni minerali (poput kalcijuma, bora ili azota), drvo nema dovoljno snage da iznese sve plodove do kraja.

Loše oprašivanje: Ako cvetovi u proleće nisu bili dobro oprašeni, seme unutar ploda se ne razvija pravilno, pa drvo kasnije odbacuje taj nezreli plod.

Tako da znate, opala jabuka, nije uvek zrela jabuka.