Tip fudbal

I OVO SMO POGODILI! Evo današnjeg predloga redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

Немања Пејчић

18. 09. 2026. u 09:38

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SPREMILI smo vam novi predlog sa još jačom kvotom.

И ОВО СМО ПОГОДИЛИ! Ево данашњeг предлога редакције Типа за популарну игру прелаза

Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjeg:

Petak

20.00 Groningen - Cvole X-1 (4.75)

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