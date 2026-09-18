I OVO SMO POGODILI! Evo današnjeg predloga redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"
SPREMILI smo vam novi predlog sa još jačom kvotom.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjeg:
Petak
20.00 Groningen - Cvole X-1 (4.75)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
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