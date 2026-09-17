SALAH IMA NOVOG TRENERA: Nemac seo na klupu Trabzona
Nemački fudbalski stručnjak Tomas Rajs imenovan je za novog trenera Trabzona, saopštio je danas turski klub.
U saopštenju se navodi da će Rajs u četvrtak popodne da zvanično potpiše ugovor sa Trabzonom.
On je na mestu trenera Trabzona zamenio Fatiha Tekea, koji je smenjen 1. septembra posle loših rezultata turskog kluba na startu sezone.
Rajs (52) je ranije trenirao Samsun, Šalke i Bohum i Ludogorec na čijoj se klupi zadržao samo dva meseca.
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