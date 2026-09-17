Fudbal

SALAH IMA NOVOG TRENERA: Nemac seo na klupu Trabzona

Filip Milošević

17. 09. 2026. u 22:13

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Nemački fudbalski stručnjak Tomas Rajs imenovan je za novog trenera Trabzona, saopštio je danas turski klub.

САЛАХ ИМА НОВОГ ТРЕНЕРА: Немац сео на клупу Трабзона

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U saopštenju se navodi da će Rajs u četvrtak popodne da zvanično potpiše ugovor sa Trabzonom.

On je na mestu trenera Trabzona zamenio Fatiha Tekea, koji je smenjen 1. septembra posle loših rezultata turskog kluba na startu sezone.

Rajs (52) je ranije trenirao Samsun, Šalke i Bohum i Ludogorec na čijoj se klupi zadržao samo dva meseca.

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