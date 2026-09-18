OGLASIO SE MEDVEDEV: Ima važnu poruku za Ruse

SVAKI ruski građanin koji izađe na glasanje doprinosi pobedi, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije i lider stranke Jedinstvena Rusija.

Foto:Yekaterina Shtukina / Zuma Press / Profimedia

- Svaki Rus koji učestvuje na izborima približava pobedu nad neprijateljem - poručio je Medvedev.

Medvedev je na Telegramu podelio video-zapis na kom je prikazano da je već glasao na izborima za Državnu dumu.

U Rusiji danas počinju trodnevni parlamentarni i izbori za lokalnu samoupravu. Na osnovu rezultata glasanja biće raspodeljeno 20.700 poslaničkih mesta i rukovodećih pozicija u ruskim regionima. Među posmatračima su predstavnici 12 međunarodnih organizacija iz ZND, ODKB-a i BRIKS-a.

(RT Balkan)

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