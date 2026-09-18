Politika

VUČEVIĆ OŠTRO ODGOVORIO SRDANOVIĆU: Vučić se bori za nove investicije i radna mesta, a lažni elitisti se bave vulgarnim provokacijama

В. Н.

18. 09. 2026. u 09:54

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LIDER naprednjaka Miloš Vučević oštro je reagovao na još jedan sramotan pokušaj blaćenja predsednika Srbije Aleksandra Vučića od strane kako je rekao političkog diletanta Ilije Srdanovića.

ВУЧЕВИЋ ОШТРО ОДГОВОРИО СРДАНОВИЋУ: Вучић се бори за нове инвестиције и радна места, а лажни елитисти се баве вулгарним провокацијама

Foto: Novosti

- Napad na predsednika Aleksandra Vučića, uvijen u oblande navodne "studentske" liste, predstavlja još jedan sramotan pokušaj političkog diletanta da se preko blaćenja čoveka koji danonoćno radi za Srbiju dokopa prostora u javnosti. Ilija Srdanović i oni koji ga gurnuše u prvi plan, svaka njihova licemerna reč i svaka podla aluzija, direktno pokazuju jad i čemer politike koju zastupaju - bez ideja, bez programa i bez ijednog konkretnog rezultata. Dok se predsednik Vučić bori za nove investicije, radna mesta, infrastrukturu i stabilnost Srbije u najtežim globalnim uslovima, lažni elitisti se bave vulgarnim vređanjem i uličarskim provokacijama. Ako je to "studentska" politika, onda je to politika potpunog debakla i moralnog posrtanja - rekao je Vučić. 

Građani Srbije, kako je rekao Vučević, odlično vide razliku između onih koji grade i bore se za našu zemlju i onih kojima je jedini program mržnja prema Aleksandru Vučiću.

- A hrabro bi bilo da sve što ima Srdanović kaže Aleksandru Vučiću direktno. Međutim on za hrabrost ne haje i od tv duela beži kao blokaderi od pristojnosti. Nikakve skrivene poruke i napadi ne mogu umanjiti poverenje koje narod ima u predsednika, niti mogu zaustaviti napredak Srbije. Što će se 25. 10. i pokazati - rekao je Vučević.

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