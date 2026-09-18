VUČEVIĆ OŠTRO ODGOVORIO SRDANOVIĆU: Vučić se bori za nove investicije i radna mesta, a lažni elitisti se bave vulgarnim provokacijama
LIDER naprednjaka Miloš Vučević oštro je reagovao na još jedan sramotan pokušaj blaćenja predsednika Srbije Aleksandra Vučića od strane kako je rekao političkog diletanta Ilije Srdanovića.
- Napad na predsednika Aleksandra Vučića, uvijen u oblande navodne "studentske" liste, predstavlja još jedan sramotan pokušaj političkog diletanta da se preko blaćenja čoveka koji danonoćno radi za Srbiju dokopa prostora u javnosti. Ilija Srdanović i oni koji ga gurnuše u prvi plan, svaka njihova licemerna reč i svaka podla aluzija, direktno pokazuju jad i čemer politike koju zastupaju - bez ideja, bez programa i bez ijednog konkretnog rezultata. Dok se predsednik Vučić bori za nove investicije, radna mesta, infrastrukturu i stabilnost Srbije u najtežim globalnim uslovima, lažni elitisti se bave vulgarnim vređanjem i uličarskim provokacijama. Ako je to "studentska" politika, onda je to politika potpunog debakla i moralnog posrtanja - rekao je Vučić.
Građani Srbije, kako je rekao Vučević, odlično vide razliku između onih koji grade i bore se za našu zemlju i onih kojima je jedini program mržnja prema Aleksandru Vučiću.
- A hrabro bi bilo da sve što ima Srdanović kaže Aleksandru Vučiću direktno. Međutim on za hrabrost ne haje i od tv duela beži kao blokaderi od pristojnosti. Nikakve skrivene poruke i napadi ne mogu umanjiti poverenje koje narod ima u predsednika, niti mogu zaustaviti napredak Srbije. Što će se 25. 10. i pokazati - rekao je Vučević.
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