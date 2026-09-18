Fudbal

Deveta sreća: Srđan Blagojević konačno zabeležio prvi trijumf u prvenstvu Rusije

Filip Milošević

18. 09. 2026. u 09:45

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Fudbaleri Akrona iz Toljatija koju sa klupe predvodi bivši trener Partizana Srđan Blagojević konačno je upisala prvi trijumf u ruskom prvenstvu. Oni su savladali Ahmat na svom terenu sa 2:0.

Девета срећа: Срђан Благојевић коначно забележио први тријумф у првенству Русије

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Akron je poveo već u petom minutu, kada je Benčimol pogodio za 1:0. Domaćem timu posao je dodatno olakšan u 37. minutu, kada je fudbaler Ahmata Melkadže dobio crveni karton.

Brojčanu prednost Akron je iskoristio u samoj završnici utakmice. Hovhanisjan je u 87. minutu postigao drugi gol i postavio konačan rezultat.

Posle prve prvenstvene pobede za Blagojevića i njegov tim, Akron ima osam bodova i zauzima 13. mesto na tabeli ruske Premijer lige.

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