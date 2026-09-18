HRVATI U KAMPANJI ZA SRDANOVIĆA! Lider "studentske" liste glavna tema, a o nasilju nad ženama i drugim sramotama nema ni reči

HRVATSKI mediji su po svemu sudeći krenuli u odlučnu kampanju podrške Iliji Srdanoviću, predvodniku tzv. studentkse liste.

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Shodno brojnim člancima koji se ovih dana mogu videti na njihovim portalima, kampanja podrške Srdanoviću uveliko traje.

Ovakva situacija ne čudi, shodno tome da su Hrvati uvek bili među prvima, ako ne i prvi, kada treba podržati rušenje Srbije i svega dobrog što u njoj postoji.

Tako dakle, po njima je Srdanović "cenjeni lekar i stručnjak" dok njegovo nasilje nad koleginicama sa posla, bacanje štampača, bliska saradnja sa Milom Đukanovićem i ostala "dostignuća" nigde nisu pomenuta.

Zanimljivo.

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