Tenis

DRAMA U PORODICI STEFANOSA CICIPASA! Tetka uhapšena, za majkom se traga...

М.П.

18. 09. 2026. u 10:05

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Neverovatne vesti stižu iz Grčke.

ДРАМА У ПОРОДИЦИ СТЕФАНОСА ЦИЦИПАСА! Тетка ухапшена, за мајком се трага...

Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Tetka Stefanosa Cicipasa uhapšena je nakon što su psi u vlasništvu porodice napali tri osobe u mestu Vari, dok policija traga za njegovom majkom, objavila je grčka Prototema.

Incident se dogodio u četvrtak rano ujutru, a policija je podigla optužnicu zbog fizičkih povreda izazvanih zanemarivanjem. Jedan od pasa pripada Cicipasovoj majci, zbog čega se i ona našla u predmetu istrage.

Jedna od napadnutih osoba, gospođa T. K. iz Grčke, opisala je za Prototemu šta joj se dogodilo.

- Moj ujak živi u Variju i rekao mi je da ga su ga ujela dva psa koja su izgledala kao vukovi. Kada sam krenula uz ulicu, videla sam dva psa u distanci. Jedan od njih je krenuo da trči prema meni. Uhvatio me je za ruku, onda je došao i drugi. Pokušala sam da ostanem mirna, ali nisam uspela. Bacili su me na zemlju i srećom, brzo su me odvezli u medicinski centar. Jako su me ujedali po rukama - rekla je ova gospođa.

Prema pisanju Prototeme, ovo nije prvi sličan incident koji se povezuje sa psima porodice Cicipas. U maju 2025. godine jedan od pasa napao je 71-godišnjeg muškarca, koji je potom prevezen u bolnicu.

Još jedan slučaj dogodio se 2023. godine, kada je jedan od pasa preskočio ogradu i napao 13-godišnje dete.

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