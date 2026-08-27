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JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za fanove "belog sporta"

Немања Пејчић

27. 08. 2026. u 12:19

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NAŠA redakcija vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњих предлога за фанове белог спорта

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Tenis

17.00 K. Vong - D. Lajović ukupno gemova -22.5 (1.90)

23.00 A. Parks - E. Li ukupno gemova -20.5 (1.87)

Kvota: 3.55

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