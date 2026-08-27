PILETINA: Sa spanaćem, pečurkama i krompirićima

Danas vam predlažemo obrok koji lepo izgleda na tanjiru, a još lepše miriše iz kuhinje. Pileće meso sa pečurkama i spanaćem, uz hrskave krompiriće, odličan je izbor za porodični ručak.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr pilećeg filea

500 gr mladog krompira

300 gr šampinjona

300 gr svežeg spanaća

2–3 čena belog luka

3 kašike maslinovog ulja

1 kašičica slatke mlevene paprike

1 kašičica suvog timijana

so i biber po ukusu

malo svežeg peršuna

Priprema:

Krompiriće dobro operite, prepolovite i stavite u posudu. Dodajte kašiku maslinovog ulja, malo soli, bibera i timijana, pa promešajte. Rasporedite ih u pleh i pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko 30–40 minuta, dok ne porumene.

Pileći file isecite na deblje šnicle ili trake. Začinite solju, biberom, mlevenom paprikom i timijanom. Na zagrejanom tiganju sa malo ulja pecite meso sa obe strane dok ne dobije lepu zlatnosmeđu koricu i bude potpuno pečeno. Izvadite ga i ostavite sa strane.

U isti tiganj dodajte narezane šampinjone i pržite ih dok ne omekšaju i lepo ne porumene. Dodajte sitno seckani beli luk, a zatim i spanać. Kratko dinstajte, tek toliko da spanać omekša. Po potrebi dodajte još malo soli i bibera.

Na tanjir rasporedite pečeno pileće meso, zlatne krompiriće, dinstani spanać i pečurke. Pospite svežim peršunom i poslužite toplo.

Uživajte!