PILETINA: Sa spanaćem, pečurkama i krompirićima
Danas vam predlažemo obrok koji lepo izgleda na tanjiru, a još lepše miriše iz kuhinje. Pileće meso sa pečurkama i spanaćem, uz hrskave krompiriće, odličan je izbor za porodični ručak.
Sastojci:
- 500 gr pilećeg filea
- 500 gr mladog krompira
- 300 gr šampinjona
- 300 gr svežeg spanaća
- 2–3 čena belog luka
- 3 kašike maslinovog ulja
- 1 kašičica slatke mlevene paprike
- 1 kašičica suvog timijana
- so i biber po ukusu
- malo svežeg peršuna
Priprema:
Krompiriće dobro operite, prepolovite i stavite u posudu. Dodajte kašiku maslinovog ulja, malo soli, bibera i timijana, pa promešajte. Rasporedite ih u pleh i pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko 30–40 minuta, dok ne porumene.
Pileći file isecite na deblje šnicle ili trake. Začinite solju, biberom, mlevenom paprikom i timijanom. Na zagrejanom tiganju sa malo ulja pecite meso sa obe strane dok ne dobije lepu zlatnosmeđu koricu i bude potpuno pečeno. Izvadite ga i ostavite sa strane.
U isti tiganj dodajte narezane šampinjone i pržite ih dok ne omekšaju i lepo ne porumene. Dodajte sitno seckani beli luk, a zatim i spanać. Kratko dinstajte, tek toliko da spanać omekša. Po potrebi dodajte još malo soli i bibera.
Na tanjir rasporedite pečeno pileće meso, zlatne krompiriće, dinstani spanać i pečurke. Pospite svežim peršunom i poslužite toplo.
Uživajte!
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