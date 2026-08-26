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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

Немања Пејчић

26. 08. 2026. u 11:31

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NAŠA redakcija vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

ronstik / Alamy / Profimedia

Tenis

18.30 K. Vong - L. Nojmajer ukupno gemova -22.5 (1.90)

20.00 R. Hidžikata - B. Bonzi ukupno gemova -23.5 (1.80)

Kvota: 3.42

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