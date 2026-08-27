Politika

NOVI VLASNIK RASKRINKAO ŠOLAKOVE MEDIJE: "Veštačkim sukobima i klikbejtovima jurio politički uticaj"

V.N.

27. 08. 2026. u 11:59

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NOVI vlasnik otvoreno je potvrdio da su Šolakovi mediji svesno podsticali društvene podele radi profita i gledanosti, dok su umesto objektivnog informisanja služili kao paravan za sprovođenje skrivenih političkih i ekonomskih projekata.

НОВИ ВЛАСНИК РАСКРИНКАО ШОЛАКОВЕ МЕДИЈЕ: Вештачким сукобима и кликбејтовима јурио политички утицај

Foto: Credit: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi vlasnik potvrdio - Šolakovi mediji su zarad klikova i profita podsticali i veštački kreirali konfrontaciju u društvu, a ovi mediji su korišćeni ne kao profesionalni i objektivni za informisanje javnosti, već za promovisanje sopstvenih političkih i ekonomskih projekata!

Foto: Printskrin

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