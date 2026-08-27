ŠTA SU ONI UČINILI ZA SRBIJU? Vučić o Jeleni Janković: "Ona ne promoviše mene, već svoju zemlju!"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je, tokom posete Centru za razminiranje Republike Srbije, odgovarao na pitanja novinara, a jedna od tema bile su i kritike i vređanja koja su pojedinci uputili Jeleni Janković nakon što je slavna teniserka imenovana za ambasadora EKSPO 2027.

Foto Tanjug/Amir Hamzagić

Vučić je stao u odbranu nekadašnje najbolje teniserke sveta, ističući njene sportske rezultate i odnos prema Srbiji.

- Jelena je svakako najuspešnija srpska teniserka, jedina koja je bila svetska šampionka, bila je broj jedan na VTA listi. Najviše je učinila za našu reprezentaciju, uvek je bila tu za Srbiju i nikada joj to nije bilo teško. Borila se za naš grb i zastavu, nikada nije postavljala uslove, uvek je bila dostupna za Srbiju - podsetio je Vučić prisutne.

On je naglasio da će Jankovićeva, kao ambasador EKSPO 2027, promovisati Srbiju, a ne bilo koju političku stranku.

- Ona će biti neko ko promoviše EKSPO! Ona ne promoviše Aleksandra Vučića, ona ne promoviše SNS, ona ne promoviše ništa sem svoje zemlje - naglasio je predsednik.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Vučić je zatim kritikovao one koji, kako je naveo, napadaju Janković zbog njenog angažmana.

- Zamislite koliko bolesnih ljudi ima da su protiv svoje zemlje, protiv svojih šampiona! - rekao je Vučić.

Osvrnuo se i na način na koji su pojedini mediji i javne ličnosti pisali o Jeleni Janković, ocenivši da se njene reči izvlače iz konteksta i da se umesto činjenica iznose lične ocene.

- Ko ste vi da ocenjujete nekoga i da mu kažete da je klošarka i najstrašnije moguće stvari?! Da vi ne kažete u naslovima i u novinskim tekstovima ono što je ona rekla, već da stavljate svoj sud o tome, to nije novinarstvo - podvukao je Vučić.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Prema njegovim rečima, takvi napadi mogu da stvore negativnu atmosferu prema pojedincu, ali neće promeniti stav većine građana prema Jeleni Janković.

- Možete da izazovete mržnju kod dela ljudi prema nekoj osobi, ali ćete izazvati prezir kod većinskog naroda, jer većina voli Jelenu i divi joj se zbog rezultata i onoga što je dala za Srbiju - rekao je predsednik.

Vučić je posebno kritikovao jednog od onih koji su, kako je naveo, napali Janković.

- A šta je taj Dimitrijević, ako se tako preziva, ili bilo ko ko napada Jelenu, učinio za Srbiju? Zamislite, on se drznuo da kaže za nju nešto, za nju koja je donela tolike medalje i tolike rezultate - rekao je Vučić.

Foto Novosti

Na kraju je poručio da, bez obzira na političke podele, građani vide ko je šta uradio za Srbiju.

- Šta da radite... U takvom vremenu živimo i postoje ljudi koji nemaju ni obraza, ni stida, ni srama, ali ljudi to sve vide, ljudi vide ko je kakav - zaključio je Vučić.

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