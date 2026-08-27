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PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope

Немања Пејчић

27. 08. 2026. u 12:57

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga za danas.

ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЛЕДЕНИХ ДВОРАНА: Тип прогнозира мечеве широм Европе

BRUCE BENNETT / Getty images / Profimedia

Hokej

17.00 Litvinov - Karlove Vari ukupno golova +4.5 (1.53)

17.30 Tapara - Karpat 1 (1.68)

17.30 Vitkovice - Olomouc ukupno golova +4.5 (1.63)

Kvota: 4.19

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