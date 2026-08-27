Politika

VUČIĆ NAJAVIO VOJNI SPEKTAKL NA PEŠTERU: Evo kad će građani videti koliko je Vojska Srbije napredovala

T.J.

27. 08. 2026. u 12:40

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će javnost 13. i 14. septembra na Pešteru moći da vidi koliko je Vojska Srbije napredovala.

ВУЧИЋ НАЈАВИО ВОЈНИ СПЕКТАКЛ НА ПЕШТЕРУ: Ево кад ће грађани видети колико је Војска Србије напредовала

Foto: Novosti

- Deo toga ćete moći da vidite 13. i 14. septembra na Pešteru, ali samo deo toga, a deo je još u dolasku - rekao je Vučić novinarima tokom posete Inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje Srbije u Velikoj Moštanici, gde je prisustvovao prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Predsednik Vučić je na Vidovdan 28. juna, tokom vojne vežbe na Pasuljanskim livadama, najavio da će u septembru biti organizovan veliki prikaz na Pešteru.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Novi borbeni sistemi na "Pasuljanskim livadama"

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