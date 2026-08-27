Fudbal

Srbin poptisao novi ugovor sa Torinom, pa otišao na pozajmici u drugi klub

М.П.

27. 08. 2026. u 12:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Srpski fudbaler Ivan Ilić prešao je na pozajmicu iz Torina u Leće, saopštila su danas dva kluba.

Србин поптисао нови уговор са Торином, па отишао на позајмици у други клуб

Credit: Giuseppe Lami / Zuma Press / Profimedia

Ilić (25) je prvo produžio ugovor sa Torinom do 30. juna 2028. godine, a zatim je poslat na pozajmicu, uz opciju trajnog transfera.

Srpski fudbaler je od 2023. godine odigrao 76 utakmica za Torino na kojima je zabeležio sedam golova i šest asistencija.

Ilić je tokom karijere igrao još i za Crvenu zvezdu, Zemun, Bredu i Veronu, bio je član Mančester sitija, ali nikada nije zaigrao za engleski klub.

On je upisao 24 meča u dresu reprezentacije Srbije.

Leće će 31. avgusta dočekati Romu u drugom kolu Serije A.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBI NAPADAJU TRON: Martin Mačković i Nikolaj Pimenov sutra veslaju u finalu dubl skula na SP u Amsterdamu
Ostali sportovi

0 0

SRBI NAPADAJU TRON: Martin Mačković i Nikolaj Pimenov sutra veslaju u finalu dubl skula na SP u Amsterdamu

MOGU li Martin Mačković i Nikolaj Pimenov da zasednu na svetski tron? Odgovor ćemo dobiti sutra (17.17) kada naš dub skul bude startovao u finalu SP u veslanju u Amsterdamu. Naši najbolji veslači su lane u Šangaju postali vicešampioni sveta, a ove su osvojili evropsko zlato i jedni su od favorita za najviši stepenik pobeničkog postolja.

27. 08. 2026. u 11:19

Politika
Tenis
Fudbal
ZNANJE DOBIJA PUNU VREDNOST KROZ ISKUSTVO: Ulaganje u mlade kao ulaganje u održivu budućnost

ZNANjE DOBIJA PUNU VREDNOST KROZ ISKUSTVO: Ulaganje u mlade kao ulaganje u održivu budućnost