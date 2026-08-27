Srbin poptisao novi ugovor sa Torinom, pa otišao na pozajmici u drugi klub
Srpski fudbaler Ivan Ilić prešao je na pozajmicu iz Torina u Leće, saopštila su danas dva kluba.
Ilić (25) je prvo produžio ugovor sa Torinom do 30. juna 2028. godine, a zatim je poslat na pozajmicu, uz opciju trajnog transfera.
Srpski fudbaler je od 2023. godine odigrao 76 utakmica za Torino na kojima je zabeležio sedam golova i šest asistencija.
Ilić je tokom karijere igrao još i za Crvenu zvezdu, Zemun, Bredu i Veronu, bio je član Mančester sitija, ali nikada nije zaigrao za engleski klub.
On je upisao 24 meča u dresu reprezentacije Srbije.
Leće će 31. avgusta dočekati Romu u drugom kolu Serije A.
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