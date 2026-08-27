VUČIĆ ZAPUŠIO USTA ĆULIBRKU „Ne voli činjenice!“ Predsednik otkrio: BDP Srbije skočio sa 32 na 100 MILIJARDI EVRA
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazići Inovaciono–edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije komentarisao je izjaavu Milana Ćulibrka i govorio o BDP-u.
- On je (Ćulibrk) poznat ko neko ko ne voli činjenice. Nama će svaka godina sledeća kada budemo imali deficit, 2 ili 3 posto, što je u dogovoru sa MMF, nama je stopa javnog duga bila izrazito niska. Danas posle toliko godina, migratorne krize i pandemije, ukrajinskog rata, iransko-američkog rata, naša stopa javnog duga je svega 43 posto - naveo je.
Predsednik je istakao da je nama BDP triput veći nego ranije.
- On je sada 100 milijardi a bio je 32 milijarde kad sam došao na vlast. Nije vam rekao da to nema nikakvih problema za Srbiju. Da vam objasnim i zašto, nije vam rekao da smo uložili 7 posto BDP za investicije. Znate li koliko smo izdvajali u vreme Ćulibrka? Dva do tri posto. Sad izgračunajte, 2 posto od 32 milijarde, to je manje od 700 miliona i izračunajte 7 posto od 100 milijardi, to je negde 7 milijardi - zaključio je predsednik.
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