Fudbal

PANIKA U ČEŠKOJ! Zbog Srba i Hrvata podignute duge cevi, stiglo i hitno pojačanje iz Nemačke!

М.П.

27. 08. 2026. u 11:38

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Češka policija upozorila je na moguće sukobe navijača iz Srbije, Grčke, Škotske i Hrvatske pred današnje revanš utakmice plej-ofa za plasman u Ligu Evropa i Ligu konferencija koje se igraju u toj zemlji, ali i u susednoj Poljskoj.

ПАНИКА У ЧЕШКОЈ! Због Срба и Хрвата подигнуте дуге цеви, стигло и хитно појачање из Немачке!

Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

."Od stranih kolega dobili smo informacije da postoji rizik sukoba tih grupa stranih navijača zbog duže mržnje od ranije. Neprekidno pratimo situaciju", saopštila je češka policija na mreži Iks.

Zbog navijača Crvene zvezde, Glazgov Rendžersa i Panatinaikosa policija je preduzela vanredne mere i dovela pojačanja i iz drugih regiona zemlje.

"Danas se koncentrišemo pre svega na obezbeđenje reda pred utakmice i posle njih u Hradecu Kralove, Jablonecu i Plzenju. Angažovali smo vanredno velike snage i sredstva, a pomažu nam i iz drugih regiona", saopštila je policija.

U Plzenju, gde Crvena zvezda igra protiv Viktorije, češkim policijskim snagama pomažu i policajci iz Nemačke.

"Naglašavamo da je zabranjena pirotehnika i to i putem na stadion, na stadionu i tokom odlaska. Navijači ne smeju da zaborave da i skrivanje lica može biti nelegalno", podsetila je još ranije portparolka policije Mihaela Randlova.

Policija od srede prati kretanje raznih navijačkih grupa, spreman je i specijalni tim za rešavanje sukoba i specijalci za rasterivanje demonstracija.

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