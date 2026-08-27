KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala i bejzbola.
Četvrtak
15.00 Poljska (Ž) - Nemačka (Ž) 1 (1.40)
21.00 Partizan - Hetafe D 1+ (1.45)
01.05 Njujork jenkiji - Hjuston astrosi 1 (1.62)
Kvota: 3.29
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