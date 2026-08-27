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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

27. 08. 2026. u 12:05

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ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala i bejzbola.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Četvrtak

15.00 Poljska (Ž) - Nemačka (Ž) 1 (1.40)

21.00 Partizan - Hetafe D 1+ (1.45)

01.05 Njujork jenkiji - Hjuston astrosi 1 (1.62)

Kvota: 3.29

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