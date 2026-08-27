PUTIN MOŽE BITI ZADOVOLJAN: „Rosteh“ isporučio ruskoj vojsci novu partiju višenamenskih lovaca Su-35S (VIDEO)
UJEDINjENA korporacija za proizvodnju aviona (OAK, deo „Rosteha“) predala je Vazdušno-kosmičkim snagama Rusije partiju višenamenskih lovaca Su-35S, saopštili su iz „Rosteha“.
„Avioni generacije 4++ prošli su kompletan ciklus fabričkih ispitivanja. Letelice su testirali piloti Ministarstva odbrane Rusije u različitim režimima rada, nakon čega su obavile prelet iz Komsomoljska na Amuru do matičnog aerodroma“, navodi se u saopštenju državne korporacije.
Prema rečima pilota Su-35S, avion besprekorno radi i lak je za letenje.
„Ovim avionom obavljamo razne misije: presretanje vazdušnih ciljeva na velikim daljinama, pružanje zaštite udarnim grupama i kopnenim ciljevima, uništavanje bespilotnih letelica i nanošenje preciznih udara po kopnenim i površinskim ciljevima visokopreciznim oružjem. Takođe vršimo izviđanje i otkrivamo protivničke položaje na značajnim dubinama od linije kontakta“, rekao je vojnik.
Su-35S je namenjen za sticanje prevlasti u vazduhu, kao i za uništavanje objekata kopnene infrastrukture koji se nalaze na značajnoj udaljenosti od matičnog aerodroma.
(Sputnjik)
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