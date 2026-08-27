PROPUŠTENA ŠANSA U BERGAMU SE NE PRAŠTA: Atalanta spremila osvetu za žilavi Hapoel!

Revanš meč plej-ofa za plasman u Ligu konferencije donosi nam totalnu dramu u mađarskom Miškolcu, gde Hapoel dočekuje italijansku Atalantu.

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvi meč u Bergamu završen je bez golova (0:0), što je rezultat koji daleko više odgovara Izraelcima, ali večeras karte moraju da se otvore.

Hapoel je u prvom susretu pokazao neverovatnu disciplinu u defanzivi. Ekipa Elijaniva Barde svesno je prepustila posed favorizovanom rivalu i uspela da sačuva „nulu“. Ipak, večeras se igra na neutralnom terenu u Mađarskoj, pa Hapoel neće imati vatrenu podršku svojih navijača kakvu bi imao u Tel Avivu.

Sa druge strane, Italijani su svesni da su propustili veliku šansu na svom terenu. Trener Mauricio Sari javno je opomenuo ekipu i poručio da odbrana mora da bude na višem nivou, ali i da se u napadu očekuje mnogo veća konkretnost. Dobra vest za „Boginju“ je povratak Šarla De Ketelarea koji se oporavio od povrede, a Sari se još uvek dvoumi da li da meč u špicu počne Đanluka Skamaka ili Nikola Krstović.

Razlika u klasi je i dalje debelo na strani italijanskog predstavnika. Atalanta ima znatno dužu klupu i veći evropski pedigre. Hapoel će ponovo pokušati da zatvori sve prilaze golu, ali Sarijeve ekipe retko kada vezuju dve utakmice bez postignutog pogotka. Očekujemo da Atalanta od starta nametne svoj ritam i kvalitetom slomi otpor žilavih Izraelaca.



NAŠ TIP: 2&2+ (1.72)



