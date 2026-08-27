BOMBA NA ENFILDU! Bredli Barkola potpisuje za Liverpul, u igri 140.000.000 evra
Liverpul je konačno uspeo da postigne dogovor sa Pari Sen Žermenom i Bredli Barkola će biti četvrto pojačanje Redsa ovog leta.
Kako su preneli brojni izvori, PSŽ je konačno odlučio da prihvati ponudu Liverpula koja iznosi u paketu i do 140.000.000 evra sa svim bonusima.
Francuz je odavno dogovorio lične uslove, PSŽ je danas prihvatio ponudu i očekuje se da već danas Barkola otputuje na lekarske preglede i potpis ugovora kao drugo najskuplje pojačanje u istoriji.
Barkola će tako izvesno ukoliko bonusi budu ispunjeni, preskočiti Florijana Virca koji je plaćen 125 miliona evra, ali i kod njega obeštećenje raste uz bonuse. Najskuplje pojačanje i dalje ostaje Aleksander Isak, koji je pre godinu dana plaćen Njukaslu čak 145 miliona.
Barkola će tako postati novo važno pojačanje u napadu, pored Viktora Munjoza, a uz Kodija Gakpa, Rija Engumou, Florijana Virca i Aleksandra Isaka.
Francuz je u PSŽ stigao iz Liona leta 2023. godine za 45.000.000 evra, a francuski klub će sada zaraditi gotovo triput više novca.
Barkola je osvojio sve moguće trofeje sa Parižanima, odigrao je 152 utakmice, dao je 39 golova i dodao 37 asistencija, ali nikada nije osetio da je prvi izbor pored Hviče Kvarachelije i Dezire Duea.
Barkola će postati četvrto pojačanje za Andonija Iraolu, pošto su prethodno stigli Viktor Munjoz kao i štoperi Džeremi Žake i Ronald Arauho.
Ali, tu nije kraj, jer će Iraola do kraja roka dobiti još jedno pojačanje u veznom redu, ostaje da vidimo ko će to biti...
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