Augsburg predstavio bivšeg fudbalera Crvene zvezde: Bundesliga je fantastična

Južnokorejski fudbaler Jung Vu Seol prešao je iz Crvene zvezde u Augsburg, saopštila su danas dva kluba.

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Seol (27) je sa Augsburgom potpisao ugovor do 30. juna 2030. godine.

"Zaista se radujem prelasku u Augsburg. Bundesliga je fantastična i veoma zahtevna liga u kojoj želim da se dokažem i nastavim da napredujem", rekao je Seol.

Južnokorejski fudbaler je bio član Crvene zvezde od 2024. godine, a za beogradski klub je odigrao 101 utakmicu i zabeležio osam golova i 16 asistencija.

Seol je upisao tri meča za reprezentaciju Južne Koreje na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

Augsburg će 30. avgusta dočekati Šalke u prvom kolu Bundeslige.