Tip fudbal

GOREĆE AMSTERDAM OD PRVOG MINUTA! Ajaks kreće u totalno uništenje Švajcaraca

М.П.

27. 08. 2026. u 10:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U revanš utakmici plej-ofa za plasman u UEFA Ligu konferencija, Ajaks večeras od 20:00 časova (27. avgust 2026.) dočekuje Sion na Johan Krojf Areni u Amsterdamu, sa velikom prednošću od 4:2 iz prvog meča.

ГОРЕЋЕ АМСТЕРДАМ ОД ПРВОГ МИНУТА! Ајакс креће у тотално уништење Швајцараца

EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ajaks ulazi u ovaj revanš kao apsolutni favorit, posebno nakon sjajnog drugog poluvremena u Švajcarskoj gde su postigli čak četiri pogotka. Holandski gigant želi da rutinski potvrdi evropsku jesen pred svojim navijačima.

Iako je ekipu napustio talentovani Mika Godts koji je prešao u PSŽ, Ajaks i dalje ima ogroman napadački potencijal predvođen Markosom Leonardom, Julijanom Brantom i iskusnim Dejvijem Klasenom.

Sion je pružio solidan otpor u prvom meču i vodio na poluvremenu golom Surdeza, ali je u nastavku potpuno poklekao pod pritiskom "Kopljanika". Švajcarski tim nema šta da izgubi u Amsterdamu, moraju da napadnu od samog starta i traže rani gol, što će ostaviti dosta prostora za brze kontranapade domaćina.

Ajaks drži sve karte u svojim rukama. Teško je očekivati da će tim takvog kvaliteta ispustiti prednost od dva gola razlike na domaćem terenu. Sion će verovatno pokušati da rizikuje, što garantuje još jednu efikasnu utakmicu sa dosta golova na obe strane.

NAŠ TIP 1-1 & 3+ (2.15)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA OVIM SE BORI SVAKOG DANA: Đina DŽinović otkrila da boluje od neizlečive bolesti

SA OVIM SE BORI SVAKOG DANA: Đina Džinović otkrila da boluje od neizlečive bolesti