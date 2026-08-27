GOREĆE AMSTERDAM OD PRVOG MINUTA! Ajaks kreće u totalno uništenje Švajcaraca
U revanš utakmici plej-ofa za plasman u UEFA Ligu konferencija, Ajaks večeras od 20:00 časova (27. avgust 2026.) dočekuje Sion na Johan Krojf Areni u Amsterdamu, sa velikom prednošću od 4:2 iz prvog meča.
Ajaks ulazi u ovaj revanš kao apsolutni favorit, posebno nakon sjajnog drugog poluvremena u Švajcarskoj gde su postigli čak četiri pogotka. Holandski gigant želi da rutinski potvrdi evropsku jesen pred svojim navijačima.
Iako je ekipu napustio talentovani Mika Godts koji je prešao u PSŽ, Ajaks i dalje ima ogroman napadački potencijal predvođen Markosom Leonardom, Julijanom Brantom i iskusnim Dejvijem Klasenom.
Sion je pružio solidan otpor u prvom meču i vodio na poluvremenu golom Surdeza, ali je u nastavku potpuno poklekao pod pritiskom "Kopljanika". Švajcarski tim nema šta da izgubi u Amsterdamu, moraju da napadnu od samog starta i traže rani gol, što će ostaviti dosta prostora za brze kontranapade domaćina.
Ajaks drži sve karte u svojim rukama. Teško je očekivati da će tim takvog kvaliteta ispustiti prednost od dva gola razlike na domaćem terenu. Sion će verovatno pokušati da rizikuje, što garantuje još jednu efikasnu utakmicu sa dosta golova na obe strane.
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