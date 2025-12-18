ZAPAD vodi proksi-rat protiv Rusije rukama ukrajinskog naroda, izjavio je načelnik ruskog Generalštaba, general armije Valerij Gerasimov na brifingu za strane vojne atašee, prenosi agencija RIA Novosti.

-Ključni faktor koji oblikuje vojno-političku situaciju je kriza u Ukrajini, koja se odvija kao proksi-rat koji Zapad vodi protiv Ruske Federacije. Ovaj rat se vodi rukama ukrajinskog naroda, rekao je Gerasimov.

Prema rečima načelnika Generalštaba, evropski pokrovitelji Kijeva i dalje vode kurs eskalacije sukoba, dok njihovo učešće u sukobu sa Rusijom na ukrajinskom frontu stvara rizike globalnog karaktera.

-Osnovni izvor rastućih vojnih pretnji po bezbednost Ruske Federacije je Kolektivni zapad, koji nije odustao od svog postavljenog cilja da nanese strateški poraz Rusiji tokom Specijalne vojne operacije kroz sveobuhvatnu podršku vojnom potencijalu Ukrajine, ocenio je Gerasimov.

Kako je precizirao, obim stranog finansiranja samo u poslednje četiri godine premašio je 550 milijardi dolara, od čega je više od 220 milijardi dolara za vojne potrebe. Osim toga, više od 224.000 ukrajinskih vojnika prošlo obuku na evropskim poligonima.

-Ove godine je sprovedena vežba velikih razmera 'Zaštitnik Evrope', u kojoj su učestvovale ne samo zemlje NATO-a, već i nesvrstane države: Bosna i Hercegovina, Gruzija, Moldavija i snage bezbednosti tzv. Kosova. Tokom vežbe, značajni kontingent trupa je premešten na rusku granicu, uvežbavajući različite scenarije za raspoređivanje kopnenih snaga", rekao je Gerasimov.

Takođe, misija Zajedničkih pomorskih snaga NATO-a "Baltička straža" raspoređena je u zoni Baltičkog mora. Kako je precizirao, sa ciljem da ometa ruski pomorski transport kršeći međunarodno pomorsko pravo.

Prema rečima načelnika Generalštaba, svi ovi faktori ne doprinose poboljšanju bezbednosti u Evropi, koja je postala "arena za konfrontaciju Zapada i Rusije".

U političkim izjavama brojnih evropskih lidera primetna je ideja odugovlačenja borbenih dejstava, dodao je on.

-Prema njihovom mišljenju, ono će iscrpeti našu zemlju i omogućiti NATO-u da restrukturira svoju 'vojnu mašineriju' za neizbežan direktan sukob sa Rusijom, objasnio je Gerasimov.

KLjUČNI DETALjI IZ ZONE SVO

Ruske snage su tokom 2025. godine oslobodile više od 300 naselja, istakao je Gerasimov. On je precizirao da je tokom godine grupa trupa "Centar" oslobodila je 81 naselje, uključujući veće gradove Đeržinsk i Krasnoarmejsk (Pokrovsk), kao i približno polovinu Dimitrova (Mirnograd).

U Sumskoj oblasti, ruske trupe su zauzele 18 naselja koja su ranije koristile ukrajinske oružane snage za napade na pogranična područja Kurske oblasti.

Borci "Juga" oslobodili su više od polovine Konstantinovke, a pre toga i Seversk i Časov Jar.

Grupa "Zapad" vodi ulične borbe u Krasnom Limanu i nastavlja da uništava opkoljene formacije na obalama reke Oskol.

Grupa "Istok" je u protekloj godini preuzela kontrolu nad približno 2.000 kvadratnih kilometara i 89 naselja.

Grupa "Dnjepar" oslobodila je sedam naselja, stigla je do Orehova i u potpunosti obezbeđuje Zaporošku nuklearnu elektranu.

Pritom, prema rečima Gerasimova, dezerterstvo u Ukrajini dobija masovni karakter.

-Samo prema zvaničnim podacima, do 30.000 ljudi napušta svoje položaje bez dozvole svakog meseca. U ovoj kategoriji vojnika ukrajinskih snaga, do danas je pokrenuto više od 160.000 krivičnih postupaka", rekao je Gerasimov.

DNEVNI IZVEŠTAJ SA FRONTA

Ruska vojska je tokom proteklog dana neutralisala oko 1.405 neprijateljskih vojnika u zoni Specijalne vojne operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Operativno-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija ruskih snaga oštetile su objekte energetske infrastrukture koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.

Osim toga, pogođene su fabrike za montažu bespilotnih letelica dugog dometa i njihova skladišta, kao i privremeni punktovi raspoređivanja ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su do 150 ukrajinskih vojnika, uništile jedno borbeno oklopno vozilo, dva artiljerijska sistema, dve stanice za radio-elektronsku borbu i jedan radar RADA na Sumskom i Harkovskom pravcu, navodi se u saopštenju.

Jedinice grupe trupa "Zapad" izbacile su iz stroja do 200 ukrajinskih vojnika, jedna oklopni transporter, dva borbena oklopna vozila "kobra", dve stanice za radio-el. borbu i dva skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" su neutralisale više od 195 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, 14 vozila, tri artiljerijska oruđa, uključujući dve haubice M777 kalibra, dve stanice za elektronsko ratovanje i tri skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Centar" nastavile su da eliminišu opkoljenog neprijatelja u istočnom i zapadnom delu Dimitrova u Donjeckoj Narodnoj Republici. U toku je čišćenje mesta Rodinsko i Svetlo u DNR od raštrkanih grupacija Oružanih snaga Ukrajine.

Odbijeni su pokušaji jurišnih grupa Oružanih snaga Ukrajine da probiju šumske pojaseve od sela Ševčenko do severne periferije industrijske zone Krasnoarmejska, dodali su iz ministarstva. U ovom području, eliminisano je 42 militanta i 14 komada vojne tehnike.

Ukrajinske snage napale tanker u Rostovu na Donu, dve osobe poginule

Ukupno, u zoni odgovornosti "Centra", neprijateljski gubici iznosili su više od 545 vojnika, pet oklopnih borbenih vozila, 10 vozila i dva artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane. U zoni njihove odgovornosti, ukrajinske snage su izgubile do 245 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, 12 automobila i tri skladišta zaliha.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" su neutralisale do 70 ukrajinskih vojnika, uništile 21 vozilo, dva artiljerijska oruđa, uključujući haubicu M777, kao i dva skladišta zaliha.

Sistemima protivvazdušne odbrane je oboreno 216 bespilotnih letelica.

