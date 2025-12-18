IZJAVE predsednika SAD Donalda Trampa o neophodnosti predsedničkih izbora u Ukrajini pokreću pitanje kako će Zapad orkestrirati te izbore, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Foto: Tanjug/AP

- Tramp je nedavno savetovao Vladimiru Zelenskom da ne gazi demokratiju i da održi izbore. Druga je stvar kako se ti izbori mogu organizovati i kako će ih Zapad, ako se to desi, orkestrirati. Jedno podsećanje: narod te je već jednom izabrao na određeni rok i to treba poštovati ili pitati narod da ponovo iznese stav - rekao je Lavrov tokom sednice komisije Generalnog saveta "Jedinstvene Rusije".

Rusija u fokusu stranih geopolitičkih "inženjera"

Lavrov je rekao da se rusko Ministarstvo spoljnih poslova aktivno suprotstavlja pokušajima mešanja u unutrašnja pitanja zemlje.

- Rusija je u centru pažnje zapadnih geopolitičkih 'inženjera' - rekao je on.

On je upozorio na mogućnost mešanja spolja u izbore za Dumu naredne godine.

- Ne treba da imamo iluzije, treba da budemo spremni za sve. I bićemo spremni - rekao je on.

Lavrov je istakao da se Zapad aktivno meša u izbore u drugim zemljama i njihov "elektoralni neokolonijalizam" je pretnja zemljama svetske većine.

Ozbiljan pokazatelj iz SAD

Prema njegovim rečima, ozbiljan je pokazatelj to što SAD više ne žele takvu demokratiju kako je shvataju u Evropi.

- To što SAD sada ne žele više takvu 'demokratiju' kako je shvataju u Evropi je ozbiljan pokazatelj - rekao je on.

(Sputnjik)

