FENER JE KONAČNO ZAUSTAVLJEN: "Manekeni" su pronašli pravi ritam
U 17. kolu najelitnijeg evropskog takmičenja pratićemo okršaj Milana i Fenerbahčea.
Izabranici Đuzepea Poete su ostvarili veliku pobedu u prošlom kolu i sada imaju od 9-7.
Savladali su Real Madrid na svom terenu, nakon 40 minuta utakmice, rezultat je glasio 89:82.
Junak meča bio je Marko Gudurić koji je ubacio 22 poena, pratio ga je Zek Ledej sa 14, dol ke Armoni Bruks dodao 13.
Sad druge strane, niz od 12 pobeda u svim takmičenjima koji je imao Fenerbahče je konačno prekinut.
Savladao ih je Panatinaikos u Istanbulu, imao je aktuelni šampion priliku da produži pobedničku seriju, ali je posustao u poslednjoj četvrtini (77:81).
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,70)
