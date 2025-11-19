DOMAĆI TEREN JE DOMAĆI TEREN! Milano pred svojim navijačima ne gubi!

PERFEKTNI skor pred svojim navijačima odbojkaši Milana potrudiće se da održe večeras kada od 20.30 u "Alijanc klaudu" budu ugostili Grotacolinu u meču koji zatvara šesto kolo italijanske Superlige.

Milano igra solidno na startu nove sezone, ima skor 3-2, a od prošlog kola zaigralo je i kapitalno letošnje pojačanje Fernando Kreling, poznatiji kao Kačopa i očekuje se da domaćin podigne formu u narednom periodu.

Nosilac igre naravno je sjajni Fere Regers koji se afirmisao kao jedan od najboljih korektora sveta. Ovo mu je treća sezona u Milanu, svake do sada je briljirao i privukao je pažnju Perđue koja bi htela da otkupi njegovo ugovor na kraju sezone i preseli ga u svoje redove.

Ukoliko se to desi Regers će se ponovo povezati sa svojim bivšim saigračima, Išikavom i Loserom koji su prošle godine upravo iz Milana prešli u redove Peruđe.

Ipak, te priče ne remete sjajnog Belgijanca koji je među najboljim poenterima lige i očekuje se da predvodi italijansko prvenstvo u tom parametru sada kada ga umesto Barbantija bude razigravao Kačopa koji je jedan od najvkvalitetnijih tehničara sveta.

Da njih dvojica ostvare konekciju neće biti problem, radi se o sjajnim igračima, a dokaz toga videli smo u prošlom kolu protiv Padove kada je Regers sa 28 poena vodio Milano do bitne pobede (3:2 u setovima).

Večeras u grad mode dolazi Grotacolina koja je za sada najlošija ekipa Superlige, doživela je pet poraza na isto tolika utakmica i usput je osvojila samo četiri seta.

Jasno je da je uloga favorita pripada Milanu koji je perfektan ove sezone na svom terenu, a ako raučunamo i prošlu godinu izabranici Roberta Pjace su ostvarili pet uzastopnih pobeda u "Alijanc klaudu".

NAŠ TIP: Hendikep setova 1 (-1,5) (kvota 1,40)

