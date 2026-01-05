"OSLOBODITE NIKOLASA MADURA I SILIJU FLORES, ODMAH!": Stotine demonstranata zahteva oslobođenje predsednika ispred suda u NJujorku (FOTO)
ISPRED zgrade suda u Njujorku, gde bi predsednik Venecuele Nikolas Maduro trebalo da bude saslušan, okupilo se oko stotinu demonstranata, kako bi izneli zahteve u vezi sa Venecuelom.
Okupljeni nose zastave Venecuele i transparente na kojima piše "Oslobodite predsednika Nikolu Madura i Siliju Flores, odmah!" i "SAD dalje ruke od Venezuele", prenosi NBC njuz.
Među okupljenima je, sa druge strane, žena koja podržava akciju SAD i koja je na španskom jeziku rekla "Hvala ti, Ameriko, hvala ti, vojsko. Hvala ti, Donalde Trampe!".
Na Menhetnu, gde se nalazi sud, prisutan je i veliki broj pripadnika obezbeđenja.
U Ujedinjenim nacijama danas bi trebalo da bude održana hitna sednica Saveta bezbednosti o hapšenju Madura koju je zatražila Venecuela.
Maduro je danas doveden u sud na Menhetnu gde bi trebalo da bude saslušan u vezi sa optužbama za krijumčarenje droge i oružja.
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
Preporučujemo
DANAS SE SUDI MADURU I NjEGOVOJ ŽENI: Preti mu ozbiljna kazna zatvora
05. 01. 2026. u 07:50
EU RAZJEDINjENA ZBOG VENECUELE: Samo jedna zemlja stala protiv zajedničkog stava
04. 01. 2026. u 22:36
KAKO JE OTET MADURO? Detalji američke operacije "Apsolutna odlučnost"
04. 01. 2026. u 14:39
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)