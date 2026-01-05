Svet

"OSLOBODITE NIKOLASA MADURA I SILIJU FLORES, ODMAH!": Stotine demonstranata zahteva oslobođenje predsednika ispred suda u NJujorku (FOTO)

Танјуг

05. 01. 2026. u 16:25

ISPRED zgrade suda u Njujorku, gde bi predsednik Venecuele Nikolas Maduro trebalo da bude saslušan, okupilo se oko stotinu demonstranata, kako bi izneli zahteve u vezi sa Venecuelom.

AP Photo/Stefan Jeremiah

Okupljeni nose zastave Venecuele i transparente na kojima piše "Oslobodite predsednika Nikolu Madura i Siliju Flores, odmah!" i "SAD dalje ruke od Venezuele", prenosi NBC njuz.

AP Photo/Stefan Jeremiah

Među okupljenima je, sa druge strane, žena koja podržava akciju SAD i koja je na španskom jeziku rekla "Hvala ti, Ameriko, hvala ti, vojsko. Hvala ti, Donalde Trampe!".

Na Menhetnu, gde se nalazi sud, prisutan je i veliki broj pripadnika obezbeđenja.

AP Photo/Stefan Jeremiah

U Ujedinjenim nacijama danas bi trebalo da bude održana hitna sednica Saveta bezbednosti o hapšenju Madura koju je zatražila Venecuela.

Maduro je danas doveden u sud na Menhetnu gde bi trebalo da bude saslušan u vezi sa optužbama za krijumčarenje droge i oružja.

