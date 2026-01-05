KLJUČNO JE SA ŠPANIJOM: Lazar Kukić o tome koliko težak posao čeka rukometaše Srbije na Evropskom prvenstvu

VREME je i da rukometaši pokažu pravo lice na evropskim prvenstvima. Jedan od naših najboljih igrača Lazar Kukić se nada da će „orlovi“ uspeti da pregrme prvu fazu na šampionatu Starog kontinenta od 15.januara do 1.februara u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Kreator igre Srbije je svestan i da su u veoma teškoj grupi, da ih od startnog duela sa Španijom očekuju neizvesni mečevi.

FOTO: N. Paraušić

- U jakoj smo grupi, ali mislim da imamo šanse. Radimo na tome da se što bolje pripremimo i spremniji dočekamo EP – kaže za „Novosti“ Lazar Kukić.

I za Lazara nema dileme da je startna utakmica u grupi „A“ u Herningu, 15.januara sa Španijom možda i presudna.

- Prva utakmica može da bude ključna i zato je najbitnija. Poznajemo ih vrlo dobro, kao i oni nas. Igrali smo u istoj kvalifikacionoj grupi za EP, godinu pre toga sastali smo se u baražu za SP, gde su nas eliminisali za jedan gol. Pokazali smo u utakmicama kod kuće da možemo da ih pobedimo i dobro se borili na njihovom terenu. Samo, ovo će biti nešto sasvim drugo. Utakmica na EP je mnogo bitna i za njih i za nas, tako da ćemo se skoncetrisati na startni duel sa njima. Pobeda protiv Španija dala bi nam veliki vetar u leđa i motiv i želju da pobedimo u ostalim mečevima – veruje Kukić.

Iskusni reprezentativac ističe da je sastav Španije za EP očekivan:

- Malo je dopunjen sa novim, mladim talentovanim igračima, koji igraju dobro ove sezone. Poznajemo se dobro i biće to taktičko nadmudrivanje.

Posle Španije slede dueli sa velikim favoritom Nemačkom i Austrijom. Prve dve selekcije izboriće drugu fazu.

- Nemci su veoma kvalitetni, to su igrači iz najbolje lige na svetu i godinama se bore za medalju. Biće to teška utakmica, kao i svaka na EP. Austrija nije za potcenjivanje i mislim da treba svaku utakmicu da spremimo kako treba,kao i da pristup bude kao da je svaka finalna – podvlači Kukić.

Da prođemo grupu

- NAJISKRENIJE bio bih zadovoljan kada bismo prošli grupu, odigrali prvu fazu odlično, pobedili tako velike reprezentacije, jer dugo to nismo uradili.Prvo da krenemo sa tim iskorakom, pa ćemo videti dalje – kaže Kukić.

Sistem dobro znam

SREDNjI bek mađarskog Segeda biće i novom selektoru Raulu Gonzalesu desna ruka...

- Imamo talentovane momke i verujem da ćemo se svi brzo uklopiti u njegove zamisli i uigrati kako bi sve dobro izgledalo na šampionatu – ističe Kukić.

