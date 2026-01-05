MONROOVA DOKTRINA IZGOVOR ZA RATNE AMBICIJE: Tramp zacrtao nove ratne mape, venecuelanski scenario stiže na Grenland? (FOTO/VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp, nakon velikog presedana i hapšenja veneculenskog predsednika Nikolasa Madura, gde se pozvao na Monroovu doktrinu, najavio je još jedan ratni cilj - Grenland.

Foto: Profimedia/x printskrin/ Jesper Møller Sørensen

U noći između petka i subote u glavnom gradu Venecule odjeknule su detonacije, oglasile su se sirene za uzbunu, a delovi grada su bili bez struje. Američka vojska izvela je napad ogromnih razmera i tom prilikom uhapsila predsednika države Nikolasa Madura i njegovu suprugu, nakon čega su ih prebacili u Sjedinjene Države gde ih očekuje suđenje.

Nakon izvršenog vojnog udara, koji predsetavlja najteži oblik kršenja međunarodnog prava, oglasio se i američki predsednik Donald Tramp pravdajući čin kidnapovanja legitimnog izabranog predsednika Venecuele, Monroovom doktrinom.

- Sve ove akcije (navodni šverc droge iz Venecuele) bile su gruba kršenja osnovnih principa američke spoljne politike koji datiraju još od pre dva veka i nešto više. Još od Monroove doktrine, a Monroova doktrina je velika stvar. Mi smo je nadmašili mnogo, zaista mnogo. Zaboravili smo na nju, ali više ne zaboravljamo. Pod novom nacionalnom strategijom, dominacija SAD nikada više neće biti dovedena u pitanje. To se neće desiti. Prethodne administracije su doprinele i zanemarile rastuće bezbednosne pretnje u zapadnoj hemisferi. Pod Trampovom administracijom, mi ponovo jasno potvrđujemo američku moć na moćan način u celom našem regionu - rekao je Tramp.

Šta je Monroova doktrina?

Dva veka nakon što je predsednik Džejms Monro upozorio evropske imperije da se drže podalje od Amerike, Vašington ponovo povlači crvene linije preko Kariba.

Monroova doktrina je spoljnopolitički princip SAD proglašen 1823. godine od strane predsednika Džejmsa Monroa.

Suština Monroove doktrine:

Amerika Amerikancima – evropske sile ne smeju da se mešaju u poslove Severne i Južne Amerike

Nova kolonizacija nije dozvoljena – Evropa ne sme da osniva nove kolonije u Americi

SAD se, zauzvrat, ne mešaju u evropske ratove i politiku

Monroova doktrina je nastala jer su se tada mnoge latinoameričke upravo oslobodile od Španije, a SAD su želele da spreče povratak evropskih imperija i da učvrste svoj uticaj na američkom kontinentu.

Iako je prvobitno bila odbrambena, kasnije su SAD koristile Monroovu doktrinu kao opravdanje za sopstveno mešanje u Latinsku Ameriku.

Venecuelanski scenario u Evropi?

Nakon svrgavanja Madura sa vlasti Trampova administracija se fokusirala između ostalog i na Evropu. Kada je ceo svet sa nevericom pratio dešavanja u Venecueli, desničarka i supruga Stefana Milera, Keti Miler, Trampovog moćnog zamenika šefa osoblja za politiku, uznemirila je Dance objavom na društvenoj mreži X.

Milerova je na društvenoj mreži podelila kartu Grenlanda preko koje je bila postavljena američka zastava, uz kratak komentar: "SOON" ("USKORO").

Na objavu je reagovao danski ambasador u SAD Džesper Moler Sorensen, koji je objavu podelio uz, kako je naveo, "prijateljski podsetnik" na dugogodišnje odbrambene veze dve zemlje.

- SAD i Danska su bliski saveznici i tako bi trebali da nastave da sarađuju. Bezbednost SAD ujedno je bezbednost Grenlanda i Danske. Grenland je već deo NATO-a - poručio je Sorensen, dodavši da dve zemlje već blisko sarađuju na Arktiku.

Just a friendly reminder about the US and the Kingdom of Denmark: We are close allies and should continue to work together as such. US security is also Greenland’s and Denmark’s security. Greenland is already part of NATO. The Kingdom of Denmark and the United States work… https://t.co/CboKnlKgJL — Jesper Møller Sørensen 🇩🇰 (@DKambUSA) January 4, 2026

Naglasio je i da je Danska u 2025. povećala izdvajanja za odbranu na 13,7 milijardi dolara, upravo za bezbednost Arktika i severnog Atlantika.

- I da, očekujemo puno poštovanje teritorijalnog integriteta Kraljevine Danske - dodao je.

Premijer Grenlanda reagovao na Trampov plan

Jens Frederik Nilsen, ​premijer Grenlanda , poručio je da su nedavne izjave američkog predsednika Donalda Trampa o američkoj potrebi za Grenlandom "potpuno neprihvatljive" i da predstavljaju "nepoštovanje", uz poruku da je "sada dosta".

- Sadašnja i ponovljena retorika SAD je potpuno neprihvatljiva. Kada američki predsednik govori o 'potrebi za Grenlandom' i povezuje nas sa Venecuelom i vojnom intervencijom, to nije samo pogrešno, to je nepoštovanje - naveo je Nilsen na društvenim mrežama.

On je na Fejsbuk profilu naveo da više ne želi pritisak niti nesporazume, kao ni "fantazije o pripajanju".

- Otvoreni smo za dijalog. Otvoreni smo za diskusije. Ali to se mora učiniti putem odgovarajućih kanala i uz poštovanje međunarodnog prava - poručio je Nilsen, prenosi BFM.

Američki predsednik je ranije više puta isticao da bi Grenland trebalo da bude deo SAD zbog nacionalne bezbednosti i strateške lokacije u Arktiku, dok je danska premijerka Mete Frederiksen pozvala Vašington da "prestane sa pretnjama" prema "istorijski bliskom savezniku" i narodu koji je jasno poručio da nije na prodaju.

Frederiksen je naglasila da Sjedinjene Američke Države nemaju pravo da anektiraju ijedan od tri dela Kraljevstva - Dansku, Grenland i Farska ostrva.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Sudeći po svemu ovome navedenom, Tramp koji se prvi pozvao na Monroovu doktrinu, nije u stanju da se drži i iste. Sama srž doktrine, na koju se sam poziva, i leži u tome da američka noga nema šta da traži na Evropskom tlu.

Ne samo to, Amerika se, kroz istu doktrinu, obavezuje da se ni na koji način ne sme mešati u bilo koje evropske ratove niti u politička dešavanja.

Šta onda treba da znači isrctana američka zastava na teritoriji Grenlanda sa porukom "Soon" (Uskoro), ako ne nastavak novih imperijalističkih namera i nastavak kršenja međunarodnog prava i svih njegovih normi koje su definisale Ujedinjene nacije i koje su važile do sada. Da li se ipak na kraju sve svodi na zakon jačega? Ostaje ipak da vidimo.