JEZIVO: Fudbaler dobio neverovatne pretnje, ovo je za zatvor!

Fudbaler Njukasla, Džo Vilok, našao se na udaru jednog navijača, odnosno njegovih jezivih pretnji i to nakon meča sa Kristal Palasom u kom su "svrake" slavile sa 2:0.

Foto: Profimedia

Delovi poruka koje mu je uputio korisnik „Yskyemm – ykem240“ zaista su užasni.

„Dobro je da nemaš ženu ili kćerku. Da imaš kćerku silovao bih je, raskomadao, ubio. Odvratni crni k..vin sine, majka ti je prljava prljava prostitutka… Planiram da te ubijem. Pre ili kasnije ću ispaliti metak u tvoje srce. Ne mogu da ti oprostim, prljavi crni čoveče. Ubiću te na užasan, bolan način. Da maš ženu ili kćerku prvo bih brutalno ubio nju. Želim da otkinem glavu tvojoj kćerki i da od nje napravim fudbalsku loptu“.

Oglasio se i Njukasl koji je naveo da je sve prijavljeno policiji, ali i pozvao kompanije u čijem su vlasništvu društvene mreže da pomognu u identifikovanju osoba koje su Viloku uputile pretnje i uvrede.

