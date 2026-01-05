ISTORIJSKI GOVOR VUČIĆA: Pročitajte šta je sve predsednik Srbije rekao u Trebinju (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“ u Trebinju. Vučić je prethodno obišao Duhovni centar u Mrkonjićima.

Foto: TANJUG/ FOTO SRNA/ Nataša Čeremidžić/ bg

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će Srbija učiniti sve da se sačuva mir u regionu iako se, kako je rekao, protiv Srbije vodi najprljavija hajka i kampanja u Prištini i Zagrebu, ali i u Sarajevu i Podgorici.

''Mogli smo, kao i svi ostali, da se pravimo da ne postojimo ili da se ulizujemo moćnima i jakima. Srbija je uvek bila i ostaće nešto više od toga. Vodićemo računa da sačuvamo mir. Mali smo, ne možemo da se zameramo previše tim velikima, ali smo smogli snage da kažemo istinu i uvek ćemo imati snage da kažemo istinu'', rekao je Vučić.

Istakao je da nas na to obavezuje istorija junačkog naroda koji je, kako je rekao, stradao zbog svoje istine u Balkanskim ratovima, i u Prvom i Drugom svetskom ratu, kao i u ratovima devedesetih.

''Bolje je jedan dan kao soko živeti, a ne 100 godina kao miš se skrivati, to je nešto čime se Srbija ponosi i nešto što je sudbina srpskog naroda'', ukazao je Vučić.

Naveo je da se pripremaju ''velike oluje'' u svetu, da svi svi prete, a niko ni sa kim neće da razgovara, dok se protiv Srbije u čitavom regionu vodi najprljavija kampanja i hajka, ne samo u Prištini, Zagrebu, već i u Sarejvu i u Podgorici.

''Ne postoji laž nabrutalnija koju nisu izmislili protiv mene i protiv Srbije, uvek je okrivljujući sa sve, izmišljajući takve nebuloze i neistine, da ne možete da poverujete i pitate se uvek šta je cilj tim ljudima, zašto to rade, a odgovora na to nema'', rekao je Vučić.

Naglasio je da je Srbija uvek spremna da se razgovora o neistinama koje se šire i o prošlosti koja je, kako je rekao, bolna i za Srbe i za bosanske muslimane i sve druge narode.

''Spremni smo uvek da razgovaramo i sa Bošnjacima, Hrvatima i svma drugima o tome kakva će nam biti budućnost jer je mir najvažniji, ali mi dobro razumemo novi vojni savez stvoren između Zagreba, Tirane i Prištine. nije on stvaran ni protiv bilo koga drugog nego protiv Srbije i ne treba nikog da obmanjujemo i da mislimo da je to vest za jedan ili dva dana'', podvukao je Vučić.

Smatra da je jasan i vidljiv pokušaj Zagreba da stavi Podgoricu pod svoju potpunu kontrolu i da sve uključi u opštu antisrpsku politiku. Naglasio je da će Srbija dati sve od sebe da se sačuva mir, a da mir može da se sačuva ako Srbija bude dovoljno odvraćajući faktor za sve one koji u budućnosti planiraju da je ugroze.

Vučić je rekao da Srbiju već četiri godine, od prvog dana sukoba između Rusije i Ukrajine, optužuju da želi da napadne nekog u regionu, a da Srbija nikog nije napala niti to planira.

''Zato kažem da hoćemo da razgovaramo i da hoćemo mir'', poručio je Vučić.

Foto: TANJUG/ FOTO SRNA/ Nataša Čeremidžić/ bg

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija umeti da sačuva mir i slobodu ne ugrožavajući nikoga, ali da je spremna da pruži adekvatan odgovor svakom potencijalnom agresoru i istakao da predstoji teška godina, politički najteža, dok je ekonomski verovatno najbolja.

"Radimo na jačanju kapaciteta vojske. Druga zemlja u svetu smo po brzini napretka na indeksu najpoznatijih svetskih sajtova. Mi ćemo za manje od dve godine bukvalno udvostručiti naše kapacitete jer mi dobro znamo šta je sloboda. Sloboda je za Srbina najpreča stvar", rekao je Vučić.

Podvukao je da Srbija ide napred, jača i razvija svoju ekonomiju i čuva mir, ali da će biti spremna da pruži adekvatan odgovor svakom potencijalnom agresoru.

"Toliko snažan odgovor da im više nikada neće pasti na pamet da dirnu srpski narod. Oni koji ne vide šta se sve promenilo, oni koji ne razumeju da je Amerika krenula da štiti svoje interese, koji nisu samo svoji, već kontinentalni interesi, a šta ćemo na kraju kada budu rekli oni koji ih podržavaju danas 'Grenland nam je potreban', šta će onda da rade? Mi nećemo da se mešamo, neka sami o tome odlučuju između sebe. Samo ćemo da ih pitamo a šta je onomad beše sa Kosovom i Metohijom? Jeste to vi pričali o teritorijalnom integritetu i suverenitetu", rekao je predsednik Srbije.

Naglasio je da će Srbija umeti da sačuva slobodu, ne ugrožavajući nikoga.

"A oni koji misle da smo naivni i da će stvari moći da idu onako kako su ih činili i 1941. godine, kako su ih činili mnogo puta u istoriji samo neka znaju jednu stvar. Šta ste uradili prošle godine da me oborite sa vlasti sa mnogim drugim spoljnim faktorima, milijarde evra uloženo. Niste uspeli. Ja vam nisam Slobodan Milošević, niti sam naivan, niti sam glup da vam verujem", istakao je Vučić.

Povukao je da predstoje teške godine, da je zavladalo ludilo umesto pravila i da Srbija u svemu tome mora da preživi.

"Da se sklonimo od tih velikih, da ih pustimo, da se oni obračunavaju, a da vodimo računa o onima koji su nam uvek zabijali nož u leđa. I da ne krijemo to od sebe, da se ne pravimo ni slepi, ni gluvi kao da se to ne dešava", naveo je Vučić.

Zaključio je da Zagreb, Tirana i Priština nisu pravili savez protiv Austrije zato što je Austrija vojno-neutralna, već protiv Srbije i srpskog naroda i da neko ima obavezu da to kaže našem narodu.

"Makar trpeo sve ono što sam morao da trpim, makar najgore laži iznosili. Čija je to obaveza, ako ne predsednika Srbije? Na najčasnijem mestu na svetu se nalazim, na najčastnijoj i najvažnijoj funkciji. Zato je moje da upozorim naš narod ma gde da živi, da upozorim naše ljude", rekao je Vučić.

Podvukao je da je Srbija do sada uspela da sačuva mir i da veruje da će uspeti i ubuduće i da stvari rešava razgovorom.

Foto: Tanjug/Srna

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u Trebinju da je Srbija spremna da uloži više od 200 miliona evra u izgradnju trebinjskog aerodrom i zamolio rukovodstva Republike Srpske i BiH da izađu u susret toj velikoj investiciji i izdaju neophodne dozvole.

"Mi imamo još jednu važnu investiciju ovde u Trebinju i zamolio bih i rukovodstvo Republike Srpske i rukovodstvo Bosne i Hercegovine da izađu u susret jednoj ogromnoj investiciji. Mi smo spremni da uložimo više od 200 miliona evra u trebinjski aerodrom. Prve stvari i pripremni radovi su obavljeni. Molimo samo da dobijamo neophodne dozvole", poručio je Vučić.

Istakao je da Srbija nema problem u novcu za tu investiciju i istakao da bi ona bila veoma značajna i za Republiku Srpsku i za celu Bosnu i Hercegovinu.

"Verujem da bi to značilo i neku novu stranicu u trebinjskoj i hercegovačkoj budućnosti. I zamolio bih sve nadležne samo da nam izađu u susret, jer to je najbolje za one koji će taj novac kao direktnu investiciju dobiti. Naravno, to je interes i našeg naroda da budemo lakše spojeni mi iz Beograda, sa vama iz Trebinja, Gacka, Bileće, Jablanice, Nevesinja, Berkovića, bilo koje drugo mesto, ali je to takođe od ogromnog značaja za razvoj celog regiona, za razvoj cele Republike Srpske i za razvoj svih nas", rekao je Vučić.

Foto: Printscreen/Tanjug

Predsednik Vučić izjavio je da razume nacionalne interese Sjedinjenih Američkih Država, ali da Srbija mora da se drži međunarodnog prava.

Vučić je novinarima u Trebinju na konstataciju da je jedini u regionu ukazao na nepoštovanje međunarodnog prava vezano za slučaj Maduro, te da li se plaši reakcije koja će možda uslediti, rekao da je uvek govorio istinu i da se trudio da zaštiti interese naše zemlje.

"Srbi su slobodarski narod i srpska država je postojala i ima značajnije istorijske korene i tradiciju nego mnogo veći narodi u Evropi i u skladu sa tim kao predsednik te zemlje, meni najlepše na svetu, sam se i ponašao. Rekao sam istinu, pritom ja izuzetno poštujem i predsednika Donalda Trampa i SAD. Razumem njihove nacionalne interese, ali mi smo mala zemlja koja mora da se drži poštovanja međunarodnog prava. Nemamo drugu opciju", rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje povodom pretnji Trampa u vezi sa Grenlandom i reagovanja Evrope koja poručuje da su Trampove izjave o aneksiji neprihvatljive, Vučić je rekao da se drže teritorijalnog integriteta kada su oni ugroženi, ali ne i kada je Srbija u pitanju.