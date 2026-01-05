VOJSKA JE PROTIV: Zelenski imenovao privremenog vršioca dužnosti Obaveštajne službe Ukrajine

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski imenovao je Evgenija Hmaru za privremenog vršioca dužnosti Obaveštajne službe Ukrajine (SBU), objavljeno je danas na zvaničnom sajtu predsednika.

Foto Iks@ZelenskyyUa

Hmara je do sada obavljao funkciju šefa Centra "A" za specijalne operacije, prenela je agencija Ukrinform.

Kako je saopštila pres služba SBU, on je iskusan pripadnik specijalnih snaga od 2011., a na sadašnju funkciju je imenovan 2023.

Khmara je dobio više priznanja i državnih odlikovanja za ličnu hrabrost i posvećenost zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, navodi agencija.

U aprilu 2023., Zelenski je imenovao Hmaru na mesto šefa Centra za specijalne operacije borbe protiv terorizma i zaštitu pripadnika službi bezbednosti.

Kako je prenela agencija Ukrinform, Vasil Maljuk je prethodno podneo ostavku na mesto direktora SBU.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"