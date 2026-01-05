Svet

VOJSKA JE PROTIV: Zelenski imenovao privremenog vršioca dužnosti Obaveštajne službe Ukrajine

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 01. 2026. u 16:30

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski imenovao je Evgenija Hmaru za privremenog vršioca dužnosti Obaveštajne službe Ukrajine (SBU), objavljeno je danas na zvaničnom sajtu predsednika.

ВОЈСКА ЈЕ ПРОТИВ: Зеленски именовао привременог вршиоца дужности Обавештајне службе Украјине

Foto Iks@ZelenskyyUa

Hmara je do sada obavljao funkciju šefa Centra "A" za specijalne operacije, prenela je agencija Ukrinform.

Kako je saopštila pres služba SBU, on je iskusan pripadnik specijalnih snaga od 2011., a na sadašnju funkciju je imenovan 2023.

Khmara je dobio više priznanja i državnih odlikovanja za ličnu hrabrost i posvećenost zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, navodi agencija.

U aprilu 2023., Zelenski je imenovao Hmaru na mesto šefa Centra za specijalne operacije borbe protiv terorizma i zaštitu pripadnika službi bezbednosti.

Kako je prenela agencija Ukrinform, Vasil Maljuk je prethodno podneo ostavku na mesto direktora SBU.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju

TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju