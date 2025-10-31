DRUGI REKET SVETA JE NEZAUSTAVLJIV: Sineru jaki servisi ne predstavljaju pretnju

JANIK Siner i Ben Šelton će odmeriti snage u četvrtfinalu Pariza.

FOTO: Tanjug/AP

Italijana ostali igrači sa ATP tura mogu da ugroze samo kada ima problem sa povredama.

Teško je očekivati da može da napravi bilo kakav kiks, Karlos Akaraz mu je jedini pravi rival.

Juče je u okviru 1/8 finala savladao Francsiska Serundola iz Argentine, konačan rezultat glasio je 2:0 (7:5,6:1).

Šelton je igrač koji ima jedan najsnažnijih servisa na svetu, ali to neće poljuljati drugog igrača sveta.

NAŠ TIP: Šelton - Siner 0:2 (kvota 1,62)

