KANAĐANIN JE PROVEO DOSTA NA TERENU: NJegov rival je nastavio sa dobrim partijama

Marko Milosavljević

31. 10. 2025. u 12:11

FELIKS Ože-Alijasim i Valentin Vešero će se sasati u četvrtfinalu Pariza.

FOTO: Profimedia

Kanašađanin je ove nedelje dosta proveo na terenu, odigrao je tri meča po tri seta i svaki duel je trajao preko dva sata.

Protiv Aleksandrea Milera u drugom kolu je na terenu proveo čak tri sata i šest minuta.

U prethodnom kolu je savladoa Danijela Altmajera, konačan rezultat glasio je 2:1 (3:6,6:3,6:2).

Vešero je nastavio sa dobrim partijma, sa turnira je eliminisao Lehečku, Rinderkneha i Norija.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,78)

