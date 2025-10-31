KANAĐANIN JE PROVEO DOSTA NA TERENU: NJegov rival je nastavio sa dobrim partijama
FELIKS Ože-Alijasim i Valentin Vešero će se sasati u četvrtfinalu Pariza.
Kanašađanin je ove nedelje dosta proveo na terenu, odigrao je tri meča po tri seta i svaki duel je trajao preko dva sata.
Protiv Aleksandrea Milera u drugom kolu je na terenu proveo čak tri sata i šest minuta.
U prethodnom kolu je savladoa Danijela Altmajera, konačan rezultat glasio je 2:1 (3:6,6:3,6:2).
Vešero je nastavio sa dobrim partijma, sa turnira je eliminisao Lehečku, Rinderkneha i Norija.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,78)
