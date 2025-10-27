IZUZETNO JE AGRESIVAN: Argentincu odgovaraju dvoranski uslovi

FRANSISKO Serundolo i Damir Džumhur će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.

FOTO: Tanjug/AP

Argentinac je igrač koji izuzetno jako iudara lopticu i ovakvi uslovi mu odgovaraju.

Ipak, Fransisko nije konstatan, često je neprecizan i pravi veliki broj neiznuđenih grašaka.

Takođe, vinere pogađa iz svih pozicija, ali često je agresivan i više nego što je to potrebno.

Džumhur je igrač koji konstantno pokušava da nametne svoj stil igre, ali često mu to ne polazi za rukom zbog nedostataka.

Verujemo da će Serundolo slaviti.

NAŠ TIP: Serundolo - Džumhur 1-1 (kvota 1,52)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA