IZUZETNO JE AGRESIVAN: Argentincu odgovaraju dvoranski uslovi
FRANSISKO Serundolo i Damir Džumhur će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.
Argentinac je igrač koji izuzetno jako iudara lopticu i ovakvi uslovi mu odgovaraju.
Ipak, Fransisko nije konstatan, često je neprecizan i pravi veliki broj neiznuđenih grašaka.
Takođe, vinere pogađa iz svih pozicija, ali često je agresivan i više nego što je to potrebno.
Džumhur je igrač koji konstantno pokušava da nametne svoj stil igre, ali često mu to ne polazi za rukom zbog nedostataka.
Verujemo da će Serundolo slaviti.
NAŠ TIP: Serundolo - Džumhur 1-1 (kvota 1,52)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
MAĐAR VOLI DVORANSKE USLOVE: Francuz je postigao veliki rezultat u Šangaju
27. 10. 2025. u 09:18
POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"
27. 10. 2025. u 09:01
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
27. 10. 2025. u 10:00
NEMAC JE U KRIZI: Amerikanac želi da iskoristi trenutak
27. 10. 2025. u 08:10
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
26. 10. 2025. u 13:08
JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)
NIKOLA Jokić predvodio je Denver Nagetse do pobede nad Finiksom 133:111, a u jednom momentu napravio je Srbin haos na terenu.
26. 10. 2025. u 08:40
JOKIĆ SE IGRA SA AMERIMA: Novo nestvarno veče srpskog centra (VIDEO)
DENVER Nagets ubedljivo je savladao Finik Sanse, a ponovo je Nikola Jokić bio centralna figura.
26. 10. 2025. u 08:04
Komentari (0)