TIP ostali sportovi

IZUZETNO JE AGRESIVAN: Argentincu odgovaraju dvoranski uslovi

Marko Milosavljević

27. 10. 2025. u 09:39

FRANSISKO Serundolo i Damir Džumhur će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.

ИЗУЗЕТНО ЈЕ АГРЕСИВАН: Аргентинцу одговарају дворански услови

FOTO: Tanjug/AP

Argentinac je igrač koji izuzetno jako iudara lopticu i ovakvi uslovi mu odgovaraju.

Ipak, Fransisko nije konstatan, često je neprecizan i pravi veliki broj neiznuđenih grašaka.

Takođe, vinere pogađa iz svih pozicija, ali često je agresivan i više nego što je to potrebno.

Džumhur je igrač koji konstantno pokušava da nametne svoj stil igre, ali često mu to ne polazi za rukom zbog nedostataka.

Verujemo da će Serundolo slaviti.

NAŠ TIP: Serundolo - Džumhur 1-1 (kvota 1,52)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM