5 STVARI NA AUTU OBAVEZNO PROVERITE PRE KRETANJA NA PUT: Zimi je ovo ključno kako biste bili bezbedni

TEMPERATURE u Srbiji ušle su u u minus, a sneg, led ili poledica na putu stvaraju izuzetno otežavajuće okolnosti. Nadležni već danima apeluju da oprez zbog poledice i magle, a svi znamo da je provera ispravnosti automobila neophodna.

Foto Shutterstock

Ništa ne treba prepustiti slučaju, a ne bi trebalo ići na put, pogotovo onaj duži, bez prethodno detaljne provere stanja vešeg vozila. Ovo je lista najvažnijih provera koje morate obaviti.

Kočnice

Preventivna provera je najbolji način da obezbedite sigurnu vožnju. Ako čujete da kočnice škripe ili primetite da je papučica labava, hitno kod mehaničara! Kvalitetne kočnice su neophodne u svim uslovima.

Tečnost za hlađenje (Antifriz)

Proverite ponovo ovu stavku, bez obzira na to kada ste je poslednji put proveravali. Najvažnije je da je temperatura mržnjenja tečnosti niža od one kojoj će vaš automobil biti izložen.

Tečnost za stakla i prskalice

Pre kupovine, obavezno proverite da li na etiketi piše da je tečnost otporna na niske temperature. Zimi se troši mnogo više, pa obezbedite i jednu rezervnu bocu. Proverite ispravnost sistema za pranje stakala.

Brisači

Tokom snega i susnežice, brisači rade neprekidno. Proverite ispravnost metlica jednostavnim testom: polijte staklo vodom, obrišite brisačima i pogledajte da li su ostale mrlje. Ukoliko mrlje remete vožnju, odmah promenite metlice.

Ventilacioni sistem:

Ispravan ventilator ne znači i ispravan sistem. Zimski uslovi zahtevaju da odmagljivanje uvek bude uključeno, jer će se u suprotnom vozilo zamagliti za samo dva minuta! Ako sistem ne radi savršeno, posetite majstora.

Tri stvari koje se najčešće zaboravljaju

Pored osnovne petorke, ovo su tri ključne provere koje značajno povećavaju bezbednost u zimskim uslovima.

Akumulator i kablovi za paljenje

Niske temperature drastično smanjuju efikasnost akumulatora. Proverite starost i napon akumulatora. Obavezno ponesite kablove za paljenje (džamper kablove), jer poledica i mraz lako ostavljaju automobil na parkingu.

Gume i pritisak u njima

Pored toga što su zimske gume zakonska obaveza, proverite dubinu šare – mora biti u zakonskim okvirima (minimalno 4 mm). Takođe, po hladnom vremenu pritisak u gumama opada, pa ga obavezno proverite i korigujte prema preporuci proizvođača.

Svetla i signalizacija

Uverite se da vam rade sva prednja, zadnja, kočiona i, posebno, svetla za maglu. U uslovima smanjene vidljivosti, ispravna signalizacija je vitalna za bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

(Telegraf)