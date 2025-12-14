5 STVARI NA AUTU OBAVEZNO PROVERITE PRE KRETANJA NA PUT: Zimi je ovo ključno kako biste bili bezbedni
TEMPERATURE u Srbiji ušle su u u minus, a sneg, led ili poledica na putu stvaraju izuzetno otežavajuće okolnosti. Nadležni već danima apeluju da oprez zbog poledice i magle, a svi znamo da je provera ispravnosti automobila neophodna.
Ništa ne treba prepustiti slučaju, a ne bi trebalo ići na put, pogotovo onaj duži, bez prethodno detaljne provere stanja vešeg vozila. Ovo je lista najvažnijih provera koje morate obaviti.
Kočnice
Preventivna provera je najbolji način da obezbedite sigurnu vožnju. Ako čujete da kočnice škripe ili primetite da je papučica labava, hitno kod mehaničara! Kvalitetne kočnice su neophodne u svim uslovima.
Tečnost za hlađenje (Antifriz)
Proverite ponovo ovu stavku, bez obzira na to kada ste je poslednji put proveravali. Najvažnije je da je temperatura mržnjenja tečnosti niža od one kojoj će vaš automobil biti izložen.
Tečnost za stakla i prskalice
Pre kupovine, obavezno proverite da li na etiketi piše da je tečnost otporna na niske temperature. Zimi se troši mnogo više, pa obezbedite i jednu rezervnu bocu. Proverite ispravnost sistema za pranje stakala.
Brisači
Tokom snega i susnežice, brisači rade neprekidno. Proverite ispravnost metlica jednostavnim testom: polijte staklo vodom, obrišite brisačima i pogledajte da li su ostale mrlje. Ukoliko mrlje remete vožnju, odmah promenite metlice.
Ventilacioni sistem:
Ispravan ventilator ne znači i ispravan sistem. Zimski uslovi zahtevaju da odmagljivanje uvek bude uključeno, jer će se u suprotnom vozilo zamagliti za samo dva minuta! Ako sistem ne radi savršeno, posetite majstora.
Tri stvari koje se najčešće zaboravljaju
Pored osnovne petorke, ovo su tri ključne provere koje značajno povećavaju bezbednost u zimskim uslovima.
Akumulator i kablovi za paljenje
Niske temperature drastično smanjuju efikasnost akumulatora. Proverite starost i napon akumulatora. Obavezno ponesite kablove za paljenje (džamper kablove), jer poledica i mraz lako ostavljaju automobil na parkingu.
Gume i pritisak u njima
Pored toga što su zimske gume zakonska obaveza, proverite dubinu šare – mora biti u zakonskim okvirima (minimalno 4 mm). Takođe, po hladnom vremenu pritisak u gumama opada, pa ga obavezno proverite i korigujte prema preporuci proizvođača.
Svetla i signalizacija
Uverite se da vam rade sva prednja, zadnja, kočiona i, posebno, svetla za maglu. U uslovima smanjene vidljivosti, ispravna signalizacija je vitalna za bezbednost svih učesnika u saobraćaju.
(Telegraf)
Preporučujemo
VAŽNA INFORMACIJA ZA GRAĐANE: Od danas novi red vožnje Srbijavoza
14. 12. 2025. u 08:33
OVOG DATUMA VELIKA PROMENA VREMENA: Meterolog Todorović otkriva kakva zima je pred nama
14. 12. 2025. u 08:03
DANAS JE SVETI PROROK NAUM: Ovo je molitva za zdravlje
14. 12. 2025. u 07:49
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)