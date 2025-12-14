KAKAV MALER! Povredio se Aleksa Avramović
NEMA sreće Aleksa Avramović od prelaska u Dubai, prati ga povreda za povredom, te još uvek zbog toga nije pronašao svoj prepoznatljivi ritam.
Letos je iz Rusije stigao u Dubai, a već tada doživeo je povredu koja ga je držala van terena do novembra.
Naime, Avramović je doživeo novu povredu i po svemu sudeći čeka ga višenedeljna pauza, preneo je ruski Okko Sport. Kako se navodi, u pitanju je prelom rebra.
Aleksa je ove sezone odigrao samo četiri utakmice u Evroligi i prosečno beležio 11,5 poena i tri asistencije, dok je u ABA ligi upisao dva nastupa.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
VUKČEVIĆ BRILjIRAO U DRAMI VAŠINGTONA: O igri Donovana Mičela će se govoriti!
13. 12. 2025. u 08:07
NIKOLA JOKIĆ POKORIO NBA LIGU: Srbinu (bukvalno) svi gledaju u leđa
13. 12. 2025. u 09:39
TEŽAK ŠAMAR ZA RUSIJU: Ovome se niko nije nadao
13. 12. 2025. u 08:26
MILANEZI OVE SEZONE NE ZNAJU SA NOVAJLIJAMA U LIGI: Jedan podatak ipak raduje navijače - evo šta se poslednji put desilo u šampionskoj sezoni
SA željom da uveća prednost na vrhu tabele Serije A, Milan će nastaviti borbu za Skudeto u nedelju popodne, kada na stadionu "Đuzepe Meaca" dočekuje Sasuolo.
14. 12. 2025. u 07:00
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)