Košarka

KAKAV MALER! Povredio se Aleksa Avramović

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 12. 2025. u 08:55

NEMA sreće Aleksa Avramović od prelaska u Dubai, prati ga povreda za povredom, te još uvek zbog toga nije pronašao svoj prepoznatljivi ritam.

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Letos je iz Rusije stigao u Dubai, a već tada doživeo je povredu koja ga je držala van terena do novembra. 

Naime, Avramović je doživeo novu povredu i po svemu sudeći čeka ga višenedeljna pauza, preneo je ruski Okko Sport. Kako se navodi, u pitanju je prelom rebra.

Aleksa je ove sezone odigrao samo četiri utakmice u Evroligi i prosečno beležio 11,5 poena i tri asistencije, dok je u ABA ligi upisao dva nastupa.

