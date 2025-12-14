KRAJ VELIKOG NIZA: Vembanjama zaustavio Oklahomu, MVP podbacio (VIDEO)

MALO ko je očekivao ovakav ishod, ali za trofej u NBA kupu boriće se Njujork Niks i San Antonio Spars. Oni su u polufinalnim mečevima pobedili Orlando, odnosno Oklahomu.

FOTO: Tanjug/AP

Tim iz "velike jabuke" bez problema je savladao Orlando 132:120. Utakmica je rešena u poslednjoj četvrtini serijom 17:3.

Najbolji u pobedničkom timu bili su Branson koji je ubaio 40 i Bridžes sa 16 poena.

Klub Teksasa u drugom polufinalu savladao je Oklahomu 111:109 u povratničkoj utakmici Viktora Vembanjame.

Francuski centar vratio se na parket posle mesec dana pauze i odmah ostavio svoj pečat na terenu. Ubacio je šampionu 15 poena u poslednjoj četvrtini. Postizao je važne koševe u prelomnim trenucima, dok je takođe bio zaslužan za ključnu, 9:3 seriju u finišu.

Bio je to trenutak kada su Sparsi došli do preokreta (105:101) najavivši iznenađenje. Aktuelni MVP nije mogao da pronađe ritam u poslednjoj četvrtini.

WEMBY RETURNS, SPURS PUNCH TICKET TO EMIRATES NBA CUP CHAMPIONSHIP!



22 PTS I 9 REB I 2 BLK I 6-11 FGM pic.twitter.com/oaxD6MNZ6J — NBA (@NBA) December 14, 2025

Mučio se sa distance, promašivši tri vezane trojke, dok je San Antonio za to vreme održavao razliku sa linije penala. Na kraju, ruka je bila nešto mirnija Teksašanima kada je bilo najvažnije, pa je tako prekinut niz Oklahome od 16 utakmica bez poraza!

Šej Gildžes Aleksander i njegovih 29 poena, nisu bili dovoljni Tanderima, gde su listu strelaca predvodili i Džejson Vilijams i Čet Holmgren sa po 17 poena, dok su na drugoj strani koševi bili ravnomerno raspoređeni. San Antonio imao je čak četvoricu sa preko 20 postignutih poena, a najefikasniji bio je Devin Vasel sa 23 koša. Foks, Kasl i Vembi ubacili su po 22 poena.

Finale je na programu u sredu, 17. decembra od 02.30 časa.

Polufinale NBA Kupa

Orlando - Njujork 120:132



BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA