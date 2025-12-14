ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Nedelja
18.00 Đenova – Inter 2 (1,53)
19.00 Fereira – Lusitanija 1 (2,95)
20.45 Marselj – Monako 1 (1,93)
21.00 Alaves – Real 2 (1,65)
Ukukpna kvota: 14,37
