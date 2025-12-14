Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

14. 12. 2025. u 08:30

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

FOTO: Novosti

Nedelja

18.00 Đenova – Inter 2 (1,53)

19.00 Fereira – Lusitanija 1 (2,95)

20.45 Marselj – Monako 1 (1,93)

21.00 Alaves – Real 2 (1,65)

Ukukpna kvota: 14,37

