Svet

KROZ OVU CEV SU RUSI UŠLI NESMETANO U KUPJANSK: Ukrajinski "Ahil" uništio tajni prolaz za infiltraciju ljudstva (VIDEO)

В.Н.

14. 12. 2025. u 08:50

ODVOJENI 429. puk bespilotnih sistema Ukrajine "Ahil" uništio je cev koju su ruske snage koristile za infiltraciju ljudstva u Kupjansk.

КРОЗ ОВУ ЦЕВ СУ РУСИ УШЛИ НЕСМЕТАНО У КУПЈАНСК: Украјински Ахил уништио тајни пролаз за инфилтрацију људства (ВИДЕО)

Foto: Jutjub printskrin/429 okremiй polk BpS «AHІLLES»

Krajem aprila, "Ahil" je ušao u Kupjansku odbrambenu zonu i od tada radi na ključnim zadacima: eliminisanju neprijateljskog osoblja, preuzimanju kontrole nad prelazima i miniranju pravaca mogućeg neprijateljskog napredovanja.

Tokom izviđanja, otkriven je netipičan, ali kritično važan logistički kanal – cev koju je neprijatelj koristio za infiltraciju svojih ljudi na severnu periferiju Kupjanska. To je bila bezbedna ruta koja je omogućavala neprijatelju da akumulira snage, zaobilazeći kontrolu vatre.

Ahilov puk je započeo sistematski rad na uništavanju ove trase. Za uništavanje cevi korišćene su tri tone eksploziva. Nakon toga, susedne jedinice Odbrambenih snaga Ukrajine pridružile su se operaciji uništavanja cevi.

Na tom pravcu, kako navode iz te vojne formacije, neprijatelj je pribegao taktici juriša malim pešadijskim grupama. Od aprila do decembra, u Kupjansku i na prilazima, snage Ahilovog puka, tvrde da su eliminisale 1.877 okupatora (998 poginulih, 879 ranjenih).

(Ukrajinska pravda)

