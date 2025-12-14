KROZ OVU CEV SU RUSI UŠLI NESMETANO U KUPJANSK: Ukrajinski "Ahil" uništio tajni prolaz za infiltraciju ljudstva (VIDEO)
ODVOJENI 429. puk bespilotnih sistema Ukrajine "Ahil" uništio je cev koju su ruske snage koristile za infiltraciju ljudstva u Kupjansk.
Krajem aprila, "Ahil" je ušao u Kupjansku odbrambenu zonu i od tada radi na ključnim zadacima: eliminisanju neprijateljskog osoblja, preuzimanju kontrole nad prelazima i miniranju pravaca mogućeg neprijateljskog napredovanja.
Tokom izviđanja, otkriven je netipičan, ali kritično važan logistički kanal – cev koju je neprijatelj koristio za infiltraciju svojih ljudi na severnu periferiju Kupjanska. To je bila bezbedna ruta koja je omogućavala neprijatelju da akumulira snage, zaobilazeći kontrolu vatre.
Ahilov puk je započeo sistematski rad na uništavanju ove trase. Za uništavanje cevi korišćene su tri tone eksploziva. Nakon toga, susedne jedinice Odbrambenih snaga Ukrajine pridružile su se operaciji uništavanja cevi.
Na tom pravcu, kako navode iz te vojne formacije, neprijatelj je pribegao taktici juriša malim pešadijskim grupama. Od aprila do decembra, u Kupjansku i na prilazima, snage Ahilovog puka, tvrde da su eliminisale 1.877 okupatora (998 poginulih, 879 ranjenih).
(Ukrajinska pravda)
Preporučujemo
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)