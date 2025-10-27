MAĐAR VOLI DVORANSKE USLOVE: Francuz je postigao veliki rezultat u Šangaju

FABIJAN Marošan i Artur Rinerkneh će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Mađar je igrao sasvim dobro na turniru u Almatiju, ali je takmičenje završio u četvrtfinalu.

U prvom kolu je savladao Luku Nardija, a zatim i Brendona Nakašimu bez izgubenog seta, međutim, preko Danila Medvedeva nije mogao.

Marošan voli dvoranske uslove, udara loptu dosta ravno i ume biti izuzetno neugodan kad ima svoj dan.

Francuz je imao neverovatan turniru Šangaju, stigao je do finala mastersa i Kini gde je poražen od Valentina Vašeroa.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,65)

