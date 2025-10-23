TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak

Marko Milosavljević

23. 10. 2025. u 09:39

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за четвртак

FOTO: Tanjug/AP

Četvrtak

15.00 Arnaldi - Zverev 0:2 (1,88)

16.30 Serundolo - Bublik 2 (1,58)

20.15 Ečeveri - Muzeti 2 (1,44)

Kvota: 4,31

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM