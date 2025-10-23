OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Četvrtak
15.00 Arnaldi - Zverev 0:2 (1,88)
16.30 Serundolo - Bublik 2 (1,58)
20.15 Ečeveri - Muzeti 2 (1,44)
Kvota: 4,31
