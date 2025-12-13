Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

13. 12. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Subota

16.00 Liverpul - Brajton D 2+ (1,63)

18.30 Barselona - Osasuna 1&|1+&2+ (1,45)
19.00 Mec - PSŽ 2&2-6 (1,50)
21.00 Arsenal - Vulverhempton 1&|1+&2+ (1,50)

Ukupna kvota: 5,32

Osokoljen pobedom nad Interom, Liverpul će napasti tri boda protiv Brajtona koji je u padu forme i navala "redsa" bi trebala imati dobar dan pred svojim navijačima.

Barsa melje sve pred sobom, usput daje veliki broj golova, isto očekujemo protiv Osasune na "Kamp Nou".

PSŽ se pobedom vraća na prvo mesto, pokazao je svoju moć protiv Rena u prošlom kolu (5:0), nešto slično očekujemo i večeras.

Nakon par kikseva, Arsenal ima idealnu priliku da se vrati na pobedničku stazu u prvenstvu, Vulvsi su najlošiji tim u ligi i "tobdžije" bi trebale rutinski slaviti.

