AMERIKANAC VOLI DA IGRA NA BETONU: Francuz je uspešno odradio kvalifikacije

Marko Milosavljević

19. 09. 2025. u 08:20

ALEKSANDAR Kovaćević i Valentin Rojer će odmeriti snage u prvom kolu Hangdžua.

FOTO: Tanjug/AP

Amerikanac je na turniru u VInston Sejlemu poražen u drugom kolu od Miomira Kecmanovića.

Nedelju dana kasnije, igrao je na Ju-Es openu, ali nije se dobro proveo, poražen je već u prvoj rundi.

Kovačević voli da igra na betonu, igra ofanzivan tenis, ali sa dosta oscilacija u igri.

Njegov današnji rival je do glavnog žreba stigao tako što je ostvario dve pobede u kvalifikacijama.

NAŠ TIP: Kkovačević - Rojer +22,5 (kvota 1,77)

