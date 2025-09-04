TIP ostali sportovi

FRANCUZI NA KRILIMA JABUSELEA SRUŠILI POLJAKE: "Trikolori" su podigli nivo igre

Marko Milosavljević

04. 09. 2025. u 09:15

FRANCUSKA će se u poslednjem meču grupe faze Evropskog prvenstva u košarci sastati sa Islandom.

Foto: EPA-EFE/LUKASZ GAGULSKI

Francuzi su prvi i jedini poraz pretrpeli u trećem kolu kada su poraženi od Izraelaca rezultatom 82:69.

Ipak, to ih nije poremetilo, dva dana kasnije su podigli nivo igre i sasvim zasluženo savladali Poljsku (83:76).

Briljantnu partiju pružio je Geršon Jabusele koji je ubacio 36 poena, dok je Elija Okobo imao dabl-dabl učinak od 14 poena i 10 skokova.

Islanđanima će ovo biti poslednji meč na šampionatu i teško da će uspeti da pruže bilo kakav otpor "trikolorima".

NAŠ TIP: H1 -16,5 (kvota 1,48)

