FRANCUZI NA KRILIMA JABUSELEA SRUŠILI POLJAKE: "Trikolori" su podigli nivo igre

FRANCUSKA će se u poslednjem meču grupe faze Evropskog prvenstva u košarci sastati sa Islandom.

Francuzi su prvi i jedini poraz pretrpeli u trećem kolu kada su poraženi od Izraelaca rezultatom 82:69.

Ipak, to ih nije poremetilo, dva dana kasnije su podigli nivo igre i sasvim zasluženo savladali Poljsku (83:76).

Briljantnu partiju pružio je Geršon Jabusele koji je ubacio 36 poena, dok je Elija Okobo imao dabl-dabl učinak od 14 poena i 10 skokova.

Islanđanima će ovo biti poslednji meč na šampionatu i teško da će uspeti da pruže bilo kakav otpor "trikolorima".

NAŠ TIP: H1 -16,5 (kvota 1,48)

