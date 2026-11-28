3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SUBOTU
13.00 Persis solo - Deltras Sidoardžo UG 3+ (1.55)
13.30 MK dons - Nots kaunti UG 3+ (1.70)
16.00 Mertir taun - Vorksop UG 3+ (1.35)
Kvota: 3.56
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