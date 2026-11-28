REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Subota 16.00 Mančester junajted - Brentford 1X&2+ (1.65)

18.30 Štutgart - Ajntraht Frankfurt GG&|1+ (1.50)

18.45 PSV - G.A. igls 1&|1+&2+ (1.45) Ukupna kvota: 3.59

Vreme je da se Mančester podigne, Old traford će spremiti doček Poketinu, atmosfera će biti odlična i pozitivan rezultat je imperativ za "crvene đavole".

Štutgart i Ajntraht su dva napadački nastrojena tima, vole da igraju na gol više i tipujemo dosta pogodaka na njihovom večerašnjem duelu.

PSV je veliki favorit pred svojim navijačima, znamo koliko je dominantan u tim situacijama i sve sem rutinskog trijufma filipsovca bi bilo ogromno iznenađenje.

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