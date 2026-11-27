Tipovi za košarkaše iz NBA lige
Ponuda je bogata, spremili smo vam četiri odlična predloga za večeras.
NBA - igrači
1.10 Dž. Branson +27.5 poena (1.88)
1.40 T. Meksi +24.5 poena (1.70)
3.40 D. Garland +6.5 asistencija (1.70)
3.40 L. Dončić +33.5 poena (1.88)
Ukupna kvota: 10.21
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